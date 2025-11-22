公視「反正你也不睡覺」 (圖)

其他人也在看
圤智雨自曝「害了賓賓哥的10件事」 直言：他會走到今天90%是我害的
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導被譽為「公益網紅」的TikTok直播主賓賓哥（江建樺）近日爭議不斷，不僅捲入違法勸募風波，日前還因擅自在台中某校園開直播...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
壽險業轉骨 公會提三大鋼釘
壽險公會啟動壽險匯率會計制度調整行動，四大版本已正式送進金管會。壽險公會21日召開記者會，由理事長陳慧遊、副理事長林昭廷說明全案構想，強調壽險業要「打斷手骨顛倒勇」，先打下「三大鋼釘」，接骨成功後，將壽險資金順利引導回來，投資台灣。工商時報 ・ 12 小時前
足球智庫／降級區球隊德比戰 瓦倫西亞拿升班馬萊萬特轉運
西甲本周進行第13輪賽事，由第3大城瓦倫西亞「德比戰」打頭陣，以城市為隊名的瓦倫西亞明天（台灣時間22日）凌晨4時在主場...Go Goal 勁球網 ・ 23 小時前
公牛隊 Huerter 因犯規後的拍球動作而被驅除出場 🧐#NBA #bulls #VLREELS #c01 💰 加入緯來體育台YouTube會員一個月只要100元
林安可確定與西武獅簽約！將披背號「73」喊能挑戰日本棒球很開心
日本職棒埼玉西武獅隊今天公告，與中職統一7-ELEVEn獅隊外野手林安可締結契約，而他將換下熟悉的背號「77」，會以背號「73」展開旅日生涯，台日兩方球迷皆送上暖暖祝福。林安可表示，非常感激能獲得這次台視新聞網 ・ 4 小時前
世界冠軍舞團訪台魔鬼訓練！ Wing Stars將現身台南、高雄、台北快閃
台鋼集團桂田文創啦啦隊Wing Stars向來以整齊劃一的舞步、親切活力的形象，身受粉絲喜愛，在各大活動與賽事中累積高人氣。為持續增進舞蹈實力，世界冠軍舞團The Royal Family近日再度受邀訪台，與Wing Stars展開為期五天的密集訓練。女孩將於台南、高雄與台北三地城市景點快閃演出，展現訓練成果。中天新聞網 ・ 4 小時前
男子過海關「下面一大包」 海關檢查掏出2隻瀕危鸚鵡
美國聯邦檢方近日起訴一名男子，指控他走私兩隻橙額鸚鵡（orange-fronted parakeet），並將其麻醉後塞進褲檔，企圖從墨西哥走私進入美國，殘忍手法令人震驚。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
MLB》山本由伸最貴球員卡出土 被NBA球星唐斯抽走賣了7.2萬美元
今年10月的大贏家不只是冠軍隊道奇球員，他們正酣戰季後賽的時候，NBA紐約尼克中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）從棒球卡包裡抽出大獎，全世界只有1張的2024 Topps山本由伸Inception簽名logo卡！唐斯在拍賣平台Fanatics Collect售出這張卡，結標價為7.2萬美元（新台幣225萬）。中時新聞網 ・ 5 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 1 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 20 小時前
澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....
[Newtalk新聞] 美國日前對俄烏戰爭再提「美國版和平方案」，據多個消息帳號近日披露，美國提出的「28點和平計畫」已被俄羅斯掌握，俄羅斯總統普丁甚至親口證實相關文本的存在；而烏克蘭總統澤連斯基則明確表態，基輔不會接受這份由美國主導、外界形容是在「逼烏克蘭讓步」的方案。 X 帳號「NiKiTa_32156」引述美國總統川普的發言，稱美國正在要求烏克蘭「儘快決定是否接受和平計畫」，否則「這個冬天會很冷」。該帳號嘲諷稱，這段話聽起來「不像美國總統，倒像俄羅斯人的台詞」，與俄羅斯多年來的冬季威脅論如出一轍。 烏克蘭總統澤連斯基直言，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議。 圖：美聯社/達志影像（資料照） 不過據《Nexta tv》引述澤連斯基說法指出，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議，他已在2019年上任時的就職演說中清楚承諾：只要仍在位，就不會以國土或主權交換停火。 X 帳號「Visioner」則透露，因應美國與歐洲多國外交動向近期急遽升溫，烏克蘭警方已在基輔市區布署強化安檢，並啟動特殊維安措施。 《Nexta tv》報導表示，普丁稍早在安全會議上證實，俄方確實收到美國提出的「川普版和平計畫」新頭殼 ・ 3 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
中職》百萬月薪投手換人當！江少慶、王維中退場 黃子鵬寫土投「薪」紀元
31歲投手黃子鵬昨確定以5年總值6600萬合約加盟台鋼雄鷹，不僅收下個人職棒生涯最大紙合約，也替本土投手寫下「薪」紀元。因為據悉從明年起，他的平均月薪將衝破百萬，除了可望成為現役本土最高薪投手，也代表過往僅屬於旅外資歷投手的百萬月薪，不再是專利。自由時報 ・ 1 小時前
高雄垃圾山主謀是綠營里長！民進黨扯國民黨翻車 遭楊智伃電爆
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，立即開除李有財黨籍。對此，國民黨前發言人楊智伃開酸，「民進黨成垃圾回收站？收了國民黨不要的垃圾，還讓他在高雄亂倒垃圾」？中天新聞網 ・ 8 小時前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 7 小時前