公視《可以不要再想念我了》11/9晚首播 廖苡喬挑戰17場戲零台詞 帶著淚笑說自己的故事
導演周鈺玫以自我人生故事譜寫公視人生劇展《可以不要再想念我了》，11/6舉辦媒體茶敘，製作人王珍與演員廖苡喬、邱志宇、黃姵嘉、高伊玲、東明相、陳亮彤、陳垚安、陳俊嘉聯袂出席，分享這部從靈魂角度探索「思念」與「放手」的溫馨劇作創作點滴。
《可以不要再想念我了》以奇幻與溫柔筆觸，描繪妻子憶潔離世後徘徊人間，放不下對丈夫仲南的牽掛，直到單親媽媽安琪為他的心注入溫度，一場意外讓仲南在夢中與憶潔重逢，他們終於明白：真正的愛，是願意成全彼此，走向新的開始。
高伊玲也提到陳亮彤說「她眼神好純潔、好無辜」，一場她心願已了朝著光遠去的戲，高伊玲還被逼哭，「我很快就進入情緒落淚，非常棒！」
東明相劇中飾演忙碌早餐店老闆，為早逝的女兒每日傷心不已，他想像自己平常做早餐的樣子，觀摩飲料店老板的動作。劇中有陰陽眼的他，戲外對另個世界也微有感應，說之前在醫院拍電影，身體會起雞皮疙瘩，「拍完還去隔壁土地公廟拜拜一下」。
黃姵嘉提到自己喜歡導演對死後世界的想像，「或許他們也還在關照守護著我們，想到這個會覺得蠻寬慰的」。爸爸去年離開，她也覺得後面接到角色都跟死亡有連結，「好像有點命運的安排，也在在角色面對失去跟離開時，可以更宣洩掉這些情緒」。
拍攝過程讓演員們對生死都有了不同新的思考，真實面對多次至親的離世，高伊玲自己「不喜歡提到那個字」，也說「感覺靈魂跟著每次的發生被抽乾」，她提到「善待並珍惜自己現下所擁有的一切」是當下課題。
廖苡喬在開拍前兩個月經歷外公去世和工作困境，她體悟到「悲傷與困境不見得是壞事，重點在如何去面對和處理。」她透露外公生病有一段時間，接獲過世訊息時廖苡喬在工作中，「還是覺得很突然」，與外公感情很好的她，帶著淚笑說自己「生病時還約外公打麻將，新手運自摸還贏他」。外公最後以95歲高壽離世，她目睹遺容「感覺彷彿外公還在，有種被他愛著跟祝福的感覺」，但又覺得好像一道光般立刻升天」；也提到「死亡不像我過去接收到的離別這麼地可怕」。廖苡喬透過演出洗滌生命，她地說「感謝自己沒有放棄，有勇氣接下這個難演的角色，從中學習成長」。
