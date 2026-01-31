公視《極樂世界之好好出門》2月7日首播

記者周毓洵／臺北報導

公視《極樂世界之好好出門》將於2月7日起，每週六下午4點於公視首播，並同步上架《公視點點愛》YouTube 頻道與《公視+》影音平台。節目貼身記錄14位不同障礙者的「出門過程」，從輪椅高度、視障朋友的視野到聽障朋友的聽覺經驗，帶領觀眾重新看見身心障礙者外出時面對的日常不便，以及那些意想不到的奇遇與可能。

《極樂世界之好好出門》由公視節目部製作人陳傳惠歷時2年打造完成，每集30分鐘、共10集，拍攝足跡橫跨臺灣本島與離島。她長年深耕身心障礙議題，從《聽聽看》、《勝利催落去》到《極樂世界》，屢獲金鐘獎與國內外影展肯定。這次她將鏡頭對準「出門」這件看似平凡、卻充滿挑戰的小事，希望讓更多人理解障礙者生活中被忽略的細節與智慧。

廣告 廣告

公視副總經理陳昀利表示，提升國人對身心障礙觀念與權益的理解，是公共電視始終堅持的使命，「我們希望透過節目，讓社會與時俱進，看見不同身體條件下的生活樣貌。」陳傳惠也感性分享：「我們很感謝10集、14位主角願意用勇氣與行動力，克服每一次出門的困難，期待這部作品能促成更多理解與改變，讓每一個人都能自在走向世界，正如英文片名Good to go。」

節目也獲得運動部適應運動司的支持，司長林佩君表示，節目精神與推動運動平權不謀而合，希望身心障礙朋友都能走出家門、享受運動的快樂。製作團隊更邀集工研院與企業單位，為部分主角量身打造運動輔具，實際協助他們嘗試不同運動形式。

首集主角莊富凱（凱哥）是一位37歲的腦性麻痺朋友，日常生活需協助，但只要坐上電動輪椅，他就是行程滿檔的行動派。看演唱會、滑水樣樣來的他，最大的夢想是潛入海中與魚群、海龜悠游。即使多次因身體限制遭拒，他仍在團隊協助下遠征綠島挑戰潛水，豁達直言：「我現在不去，就沒有機會！」

第二集主角顧文凱，曾獲總統教育獎，現就讀新加坡國立大學財經系，並在地板滾球賽事中嶄露頭角。罹患先天性運動感覺神經病變的他，從滑板、自製輔具到多項運動嘗試，節目記錄他如何用創意與行動，持續突破身體限制，也捕捉他與好友完成難忘高中畢旅的珍貴時刻。

透過一趟趟真實的「出門旅程」，《極樂世界之好好出門》不只呈現不便，更讓觀眾看見身心障礙者的行動力、選擇權與生命熱度。

運動部適應運動司司長林佩君（左起）、主角顧文凱、公視副總陳昀利、主角莊富凱，一同出席《極樂世界之好好出門》首映會。（公視提供）

《極樂世界之好好出門》第一集主角莊富凱（右）不懼腦麻遠征綠島潛水，透過節目終於排除阻礙實現與魚、海龜同游的夢想。（公視提供）

顧文凱（中）以滑板與地板滾球持續突破身體限制，展現年輕世代的行動力與創意，今（31）日首映會上他的父母也一同出席參與盛會。（公視提供）