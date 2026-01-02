公視14董監事提名僅過4人 李遠「被羞辱說」遭批不知檢討

文化部長李遠1日回應公視董監事提名過半遭否決，稱「這不是羞辱，什麼才是羞辱。」（圖/黃耀徵攝）

文化部日前提出公共電視第八屆董監事提名名單，送交審議委員會表決，最終14名董事候選人僅4人通過。文化部長李遠事後發文「這不是羞辱，什麼才是羞辱」，卻遭資深媒體人彭華幹痛批「李遠，你羞辱的不是別人，而是你自己。」他指出，問題從來不在審議委員會是否「否決名單」，而在於文化部提出的名單本身，是否反映公共電視所肩負的公共責任與時代需求。

公視近年來表現累積大量質疑聲浪。彭華幹指出，無論在公共影響力、節目能見度或收視表現上，皆難以回應納稅人長期投入的期待，尤其公廣集團旗下國際串流平台 Taiwan Plus，自成立以來被賦予「讓世界看見台灣」的高度政治與文化任務，卻在投入逾30億元公帑後，始終無法建立穩定觀眾基礎，訂閱與觀看數據長期低迷，如此重大的治理警訊，卻未見文化部或董事會提出任何完整的績效檢討或責任說明，30億元公帑彷彿成了一筆無需交代的沉沒成本。

彭華幹指出，14位董事候選人中，竟完全未納入18至35歲的青年世代。立法院日前才三讀通過《青年基本法》，明確將「青年主流化」列為施政原則，要求政府在重大政策與治理架構中納入青年觀點；然而，作為最具象徵意義的公共媒體治理機構，卻對青年世代全面缺席，形同對立法精神公然視而不見。

彭華幹續指，同樣被忽略的，還包括台灣已正式邁入「超高齡社會」的現實。65歲以上人口比例突破20%，高齡族群在公共資訊取得、防詐騙識讀等議題上，對公共媒體的依賴程度遠高於其他族群。但審查委員指出，從候選人書面資料中，幾乎看不到對高齡議題的系統性關注。若董監事組成無法反映人口結構變遷，公視未來又如何履行其公共服務使命？

彭華幹強調，從投票結果來看，全體候選人皆獲得7票以上支持，顯示審查並非針對個別人選「貼標籤」，而是在三分之二高門檻制度下，整體名單無法凝聚共識。這正凸顯文化部與行政院在提名前缺乏充分溝通與社會對話，卻事後將責任轉嫁給審議制度，顯然本末倒置。

彭華幹重申，未來補提名單時，行政院與文化部若仍無法正視這次審查所揭露的結構性失敗，只是換湯不換藥，公視治理困境勢必持續惡化。新名單應真正納入青年、新住民、客家、原住民等多元族群，並正面回應高齡社會的公共需求。

