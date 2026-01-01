生活中心／綜合報導

跨年夜文化部長李遠卻突然怒發長文。原來昨天公視董監事審查，14名被提名人中只有朱宗慶、張杏如等4人過關，沒達到10人門檻，包括宏碁創辦人施振榮在內7名現任董事更全被否決。李遠直呼，這不是羞辱，什麼才是羞辱！？記者下午獨家訪問到施振榮，他也表態不願再受邀出任。

開票人員：「同意一票同意一票，不同意一票不同意一票。」

一張一張唱票，公視第八屆董事任選會議，開了4小時，最終結果，卻是，7名現任董事，全數團滅。

廣告 廣告

會議主席吳永乾：「施振榮候選人的投票結果，同意八票不同意七票，未通過。」

施振榮也沒過！公視7現任董事全被否決 李遠：這不是羞辱 什麼是羞辱？

就連企業大老，向來熱心藝文的宏碁榮譽董事長施振榮也沒過關（圖／民視新聞）





就連企業大老，向來熱心藝文的宏碁榮譽董事長施振榮也沒過關！行政院提名的14名董事候選人中，只有朱宗慶、張杏如等4人闖關成功，其餘全數都遭到否決。

宏碁榮譽董事長施振榮：「我想（我）可以休息吧，因為已經做了九年了，那跟一般的董事會不一樣的是，每個月都要開會，相對投入很多的時間，那最近我也特別忙，（讓）有興趣的人來參與，那很好。」

文化部長李遠，沮喪發文。先向被提名人公開道歉。接著直呼，這不是羞辱，什麼才是羞辱！因為審查會議中，無法得知候選人為何落選，甚至連認真以書面逐一回覆審查委員問題的人，也照樣沒通過。用詞很重，就是因為，李遠擔心，經此一遭，將來邀請董事候選人，恐怕變得更加困難。

施振榮也沒過！公視7現任董事全被否決 李遠：這不是羞辱 什麼是羞辱？

只有朱宗慶、張杏如等4人闖關成功，其餘全數都遭到否決（圖／民視新聞）





宏碁榮譽董事長施振榮：「（李遠公開道歉）不會啦不會，沒問題沒問題，完全沒有（被羞辱）感覺，輕鬆也很好啊，實際上現在是非常非常忙。」

立委（民）陳培瑜：「國民黨團在立法院的提案是，如果董事沒有辦法提名順利，那麼相關的現任董事，就沒有辦法繼續延任下去，也就是在立法院內，實質透過立法程序，癱瘓公視的董事會，讓所有人都不敢為，國家公共政策服務，不敢參與公共政策討論，讓所有的專業人士，在相關的場合當中受到侮辱，這不是政治羞辱，什麼是政治羞辱。」

立委也痛批，文化部則喊話，會懇請所有現任董監事，繼續協助公視運作，也會盡速向行政院報告，提出足額的候選人，接受第二次審查。

原文出處：施振榮也沒過！公視7現任董事全被否決 李遠：這不是羞辱 什麼是羞辱？

更多民視新聞報導

文化幣世代! 明年擴大發放 13至22歲每人1200點

文化幣擴大發放！「這族群」每人都有1200 領取方式、資格曝光

施振榮遭否決！第8屆公視董事會難產 現任7董事團滅

