公親變事主？板橋暗夜行車糾紛「2男大打出手」 勸架民眾也參戰

昨（26）天深夜十點多，新北市板橋區發生一起行車糾紛鬥毆事件。一名小客車駕駛與腳踏車騎士因互不相讓爆發口角，之後升級為全武行，就連勸架民眾也被捲入，所幸無人送醫，三方均無意提告。後續將依違反社會秩序維護法，將鬥毆的民眾通通移送裁罰。

板橋警分局表示，昨晚10時許接獲報案，指稱國慶路一帶有人發生爭執。信義派出所立即派出線上警網前往處置，並由所長擔任現場指揮官、偵查隊副隊長協助處理。

員警到場釐清案輕，發現26歲陳姓男子，開車左轉進入國慶路時，與欲穿越路口的43歲吳姓腳踏車騎士發生行車糾紛。

陳男認為吳男動作太慢、按喇叭示意，引起對方不滿，雙方隨即爆發口角並拉扯。另一名30歲路過的楊姓男子上前勸架，也一度捲入衝突，與陳男互相拉扯並揮拳。

警方檢視，陳男雙手及腳部擦挫傷、吳男膝部擦挫傷、楊男右手擦傷，三人傷勢輕微，均未送醫，且不願提出傷害告訴。後續依違反社會秩序維護法，將3人通通移送新北地方法院簡易庭裁罰。





