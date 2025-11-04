公設保留地移轉後遭課地價稅 納保官協助申請改課成功

嘉義縣稅務大樓／圖取自google地圖





嘉義縣財政稅務局近期接獲民眾陳先生陳情，表示去年底從父親手中取得一筆公共設施保留地，原課徵田賦，卻在移轉後接獲改課地價稅通知。為釐清課稅適用情形，財稅局納保官介入協調，協助民眾依法申請改課，最終核准課徵田賦。

陳先生說明，已將土地上的廢棄物清運乾淨並標示禁倒廢棄物，表示已負土地管理責任且保留土地上既有植生，符合作農業使用；另陳先生表示周圍土地皆是公共設施保留地，等同未使用土地，所以無需隔離，主張上開已符合土地稅法第22條規定，作農業用地使用者，課徵田賦或未作任何使用並與使用中之土地隔離者，免徵田賦。

因陳先生與稅務局針對土地稅法第22條内容中「作農業用地使用者」及「與使用中之土地隔離者」見解分歧，由納保官多次與承辦單位討論並與陳先生溝通，分析土地作農業使用或施作隔離之間的成本效益，將符合最大利益選項告訴陳先生，陳先生最後同意在該土地上實作農物並提出申請，財稅局已核准自114年期起改課田賦，圓滿解決本次問題。

財稅局說明公共設施保留地節稅小技巧，仍作農業用地使用者，只要提出申請經審查核准後，當年即可適用課徵田賦；保留期間未作任何使用並與使用中之土地隔離者，需於當年度地價稅開徵40日前(即9月22日)提出申請，若逾期申請，審查核准後次年起免徵地價稅；民眾如有其他稅務問題可利用免費服務電話0800-076969洽詢，嘉義縣財政稅務局納保官聯絡資訊可至https://gov.tw/844查詢。





