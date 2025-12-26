公認最雷的交換禮物？他點名「4物品」掀共鳴 網分析原因

昨天（25日）聖誕節，不少民眾應景舉辦交換禮物活動，不過送禮要送到心坎不容易，收到不喜歡的禮物也是常有的事，有網友也好奇「公認最雷的交換禮物是什麼？」引發討論。

每個人想法、喜好不同，玩交換禮物時難免會誤踩雷點，有網友也在論壇Threads發文，好奇「公認最雷的交換禮物是什麼？」原PO也以自己為例，認為暖手寶、馬克杯 、保溫杯，以及行動電源等物，對自己來說都不是交換禮物的好選擇。

貼文掀起不少網友共鳴「各種杯子類的，從小收到大，重點是，杯子好好使用的話基本上都能夠用很久，久而久之家裡杯子越積越多xd」、「馬克杯，我10次交換禮物有7次收到」、「加濕器，台灣到底哪裡需要加濕器」、「塵封已久超商多年前集點兌換的馬克杯，而且是拆封過的」。

有網友幫忙平反「行動電源還可以接受啦，我覺得那屬於消耗品，久了也是要換」、「送杯子很雷嗎？我送的禮物都包括一個馬克杯欸」、「暖手寶跟行動電源很實用也是消耗品」、「收過行動電源，但我覺得還不錯欸，滿實用的，那顆我也用了很久」、「行動電源ok啦算是消耗品，不嫌多」、「行動電源不錯啊」、「行動電源跟保溫杯很可以欸」、「我超愛蒐集好看的馬克杯...而且也是真的會用」。

也有網友分析可能原因「都是好像有點用，但我自己就有的東西，丟掉浪費，送人又變成雷禮物了」、「其實這些東西都蠻實用的，只是說大部分人可能都已經有了」、「這些東西其實都很實用，但大家應該都有了，或是有自己喜歡的牌子」。

撰稿：吳怡萱






