國民黨立委陳玉珍等28名立委，連署推動"公費助理費除罪化"，將助理費交由立委統籌運用，且不用檢據核銷，引發助理強烈反彈，社會輿論也不支持，短短幾天國民黨團決議暫時不會排案，名嘴提醒只是"暫緩"不是撤案，綠營立委也提醒助理費除罪只是第一步，後續還可能有排黑條款要處理。

國民黨立委陳玉珍提案，推動"公費助理費除罪化"，引發負面效應不斷，因為基層助理不滿，工會更發聲明反對，眼看火越燒越旺，事隔不到一週，提案緊急喊卡。

立委（國）牛煦庭：「稍早我們開了黨團幹部的會議，大家也有一定的共識，就是說這件事情必須經過，更縝密周延的討論之後再做定案，所以暫時還不會有排案的動作。」

資深媒體人吳國棟：「他現在不是撤案歸檔喔，他現在是暫緩處理喔，暫緩處理什麼時候再拿出來，等到大家又在混亂的時候，他又送上來啦，所以我說選民你一定要記住這件事情。」





「公費助理費除罪」引基層反彈 國民黨團喊卡暫時不排案

國民黨提案公費助理費除罪化，引發基層助理與民團強烈反彈。（圖／民視新聞）





名嘴直言藍營只是"暫緩"，要國人看清楚，而國民黨踩煞車的原因，除了社會輿論，民眾黨似乎也不完全支持。

民眾黨主席黃國昌：「除了制度化以外，更重要的堅持是，一定公款公用的原則，沒有任何退縮的空間。」

台北市議員（民）簡舒培：「他就是那個包牌政黨嘛，你現在說這個公款公用沒有退縮，那你要不要站出來，反對陳玉珍的修法嘛，到時候又所謂的什麼，逕付二讀到了院會裡面去的時候，黃國昌會不會第一階有投票，第二階又落跑了，然後他這個民眾黨八席離開，國民黨人數優勢又過了。」

對於黃國昌說法，綠營議員不以為然，民進黨立委也提醒，助理費除罪化只是第一部分，後面還可能有排黑條款。

立委（民）王定宇：「part1要把這一個，就把助理費呢通通丟給立委，自己作為立委，我覺得這種案子有夠丟臉，正確來說是有夠不要臉，他竟然敢提那這是part1，當時的part2是什麼你知道嗎，排黑（條款）。」

修法引發反彈，國民黨選擇暫緩，會不會等風波平息後再提出？外界等著看。

