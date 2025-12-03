公費戀愛！陳漢典Lulu錄影「炙熱眼神」超甜蜜 下班同返4000萬愛巢
新婚藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前宣布喜訊後，一同前往大湖公園錄製新節目《明星開拍中》。現場互動甜蜜，不時相視甜笑、打情罵俏，可以說是「公費談戀愛」；收工後，小倆口更被拍到同返位於南港、總價近新台幣4千萬元的愛巢，公私領域皆形影不離，展現高甜度夫妻生活。
據《壹蘋新聞網》報導，兩人錄影時打情罵俏不間斷。下午時分，一行人拉拔至內湖大湖公園進行外景錄影。陳漢典與Lulu在遊戲環節中互動熱絡，默契十足。Lulu負責指揮道具擺設，陳漢典則在一旁協助；當Lulu試跳跳繩頻頻失誤時，陳漢典一邊換鞋一邊盡情「嘲笑」並模仿她，小倆口隨時都在打情罵俏。
在後續的遊戲中，陳漢典需用嘴吹氣控制乒乓球過水杯，Lulu便在旁投以「炙熱眼神」加油打氣。隨後進行的闖關，陳漢典戴安全帽頂水桶坐上搖搖車，Lulu則在旁協助，當陳漢典前進卡住時，Lulu連忙彎腰幫忙調整，展現新婚夫妻間的親密與體貼。
收工後，Lulu、陳漢典隨後與助理搭乘保母車，在經過內湖737美食商圈時，助理特地下車購買麻油雞、炒飯等各式小吃。最終，保母車載著這對新婚夫妻，回到位於南港、享有基隆河畔景觀的社區。該處每坪均價約73萬元，總價近新台幣4,000萬元，兩人於此愛巢共享晚餐，享受不受打擾的兩人時光。
日前，陳漢典、Lulu、曾莞婷、楊銘威、黃偉晉、風田出席節目宣傳記者會，兩人在訪問時就大放閃，還被曾莞婷爆料，夫妻倆總是有自己的「小視窗」、聊不完的話，就算說的話再無聊都可以互相接住。有次曾莞婷和偉晉在車上後座，聽著前座的夫妻狂聊天，忍不住吐槽：「是有完沒完？」而Lulu透露，婚禮日期已確定，但名單尚在整理中。
