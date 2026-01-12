公費成人肺炎鏈球菌疫苗再升級 打1劑完成保護

【記者林玉芬/南投報導】南投衛生局配合中央政策，1月15日起推動成人肺炎鏈球菌疫苗接種新制，將以新型20價結合型肺炎鏈球菌疫苗，取代原本13價結合型疫苗加23價多醣體疫苗的兩劑接種方式，符合資格的縣民僅需接種1劑，即可獲得完整保護力。



衛生局表示，成人公費肺炎鏈球菌疫苗原本要打兩劑接種方式，15日起成人肺炎鏈球菌疫苗接種政策再升級，僅施打1劑就具備完整保護力。適用對象包括65歲(含)以上長者、55至64歲原住民民眾，以及19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險族群。

接種銜接原則：從未曾接種過PCV13、PCV15或PPV23者，可直接接種PCV20。曾接種PPV23者，與前一劑間隔滿1年後，即可接種PCV20。如已接種過PCV13/15及PPV23或PCV20，代表已完整接種肺炎鏈球菌疫苗，無需再接種PCV20。IPD高風險對象對象於65歲前已完成PCV13/15+PPV23接種者，屬完整接種，年滿65歲(含)且與前一劑間隔滿(含)5年後，可再接種PCV20。

衛生局長陳南松提醒，肺炎鏈球菌疫苗全年皆可接種，符合資格民眾儘速安排接種，以提升免疫保護力，降低感染肺炎鏈球菌及併發重症的風險。建議接種前先電洽醫療院所確認疫苗庫存情形後，再前往接種。相關接種資訊可至縣府衛生局網站(https://ntshb.tw/nth03tMnue ) 查詢，本縣肺炎肺炎鏈球菌疫苗接種合約院所(https://ntshb.tw/nth03gy2qm)，或洽詢本縣防疫專線049-2220904。