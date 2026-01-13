公費成人肺炎鏈球菌疫苗新制上路 1月15日起一劑完成保護

公費成人肺炎鏈球菌疫苗新制上路 （圖源：彰化縣政府提供）

為保護長者與高風險族群健康，彰化縣衛生局配合中央政策，自15日起，成人肺炎鏈球菌疫苗接種政策升級，改為接種單劑新型20價結合型肺炎鏈球菌疫苗。民眾只需接種1劑，即可獲得完整保護。彰化縣長王惠美呼籲鄉親踴躍接種疫苗，以獲得防疫保護力。

公費接種對象涵蓋65歲以上長者、55至64歲原住民，以及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險族群；包括脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏；或一年內曾接受免疫抑制劑、放射治療之惡性腫瘤患者與器官移植者。凡符合上述身分，且未曾接種肺炎鏈球菌疫苗、或僅接種過23價疫苗並間隔滿1年者，可前往合約醫療院所完成接種。

此外，為了加強新冠病毒防治，即日起至2月28日止，擴大新冠疫苗公費接種對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，呼籲民眾把握時程接種，以降低感染後發生重症風險。

除接種疫苗外，也須落實個人防疫措施，包括勤洗手、遵守咳嗽禮節，出現發燒、咳嗽等症狀時應佩戴口罩並在家休息，避免出入公共場所。如果出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，請務必儘速就醫，以降低併發重症之風險。