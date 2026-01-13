公費成人肺炎鏈球菌疫苗1／15起開打 只需打1劑「不必再挨2針」

成人公費肺炎鏈球菌疫苗自1月15日起，由原先打2劑升級為1劑。（示意圖／報系資料照）

自本月（1月）15日起，成人公費肺炎鏈球菌疫苗從原先打2劑升級為1劑，只要接種1劑20價或21價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20或PCV21），即具完整保護力，讓民眾不必再挨2針，嘉義市政府衛生局也提醒符合資格的民眾儘速安排接種，降低感染肺炎鏈球菌及併發重症的風險。

嘉義市政府衛生局廖育瑋局長說明，成人公費肺炎鏈球菌疫苗升級接種作業自今年1月15日開始實施，肺炎鏈球菌疫苗公費對象包含65歲以上長者、55至64歲原住民、19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象等3類。

廖育瑋提醒，民眾應依下列接種原則施打：

1、從未接種過PCV13/15/20及PPV23者，可接種1劑PCV20。

2、曾接種PPV23且間隔至少1年者，可接種1劑PCV20。

3、曾接種PCV13/15且間隔至少1年者（IPD高風險對象或65歲以上「機構住民」及「洗腎患者」間隔至少8週），接種1劑PPV23（該原則待全國PPV23用罄後，則以PCV20銜接接種）。

4、如已完成2劑PCV13/15+PPV23或已接種PCV20，代表已完整接種肺炎鏈球菌疫苗，無需再接種PCV20。

5、19至64歲IPD高風險對象，如於65歲前完整接種PCV13/15+PPV23，可於滿65歲且與前劑間隔滿5年後，再追加接種1劑PCV20。

疾病管制署表示，PCV20及PCV21疫苗已於英美加澳等多國使用，依臨床試驗結果及國際接種建議顯示，2種疫苗保護效果相當。目前PCV20疫苗已取得國內藥品許可證，將於今年1月15日起提供給符合資格的民眾接種，PCV21疫苗預計於今年4月取得國內藥證後再開始實施。另提醒民眾若先前已完成接種2劑公費肺炎鏈球菌疫苗（PCV13和PPV23各1劑），代表已獲得完整保護力，無需再接種PCV20。

嘉義市政府衛生局指出，19至64歲IPD高風險對象包含脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、1年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者。

若符合以上接種資格的民眾，如還未施打疫苗，請攜帶健保卡和診斷書等相關佐證資料，前往嘉義市肺炎鏈球菌疫苗合約院所接種。有關疫苗合約醫療院所及相關訊息可至「衛生局官網／主題專區／疫苗專區」查詢；也歡迎電洽衛生局詢問（05-2338066）。

