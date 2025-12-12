公費新冠疫苗擴大全民施打 限期到明年2月底

疾管署今天（12）表示，經專家會議決議擴大新冠疫苗公費對象，滿6個月以上民眾皆可以公費接種，自明年（115）1月1日至2月28日止。（示意圖／王家瑜攝）

冬天是呼吸道傳染病好發季節，疾管署今天（12）表示，經專家會議決議擴大新冠疫苗公費對象，滿6個月以上民眾皆可以公費接種，自明年（115）1月1日至2月28日止。

疾管署今天發布致醫界通函，內容指出，考量冬天為呼吸道傳染病好發季節，且後續春節連續假期探親旅遊等活動頻繁，新冠病毒傳播風險增加，而疫苗接種後約需2週才有完整保護力，經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）12月9日會議討論，決議自115年1月1日至2月28日，擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，以提升民眾免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險。

現階段國內供應Moderna LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌的新冠疫苗，對於目前主流變異株NB.1.8.1及XFG均具保護效果且安全有效，滿12歲以上民眾可擇任1種廠牌疫苗接種，而滿6個月以上至11歲兒童，僅可接種Moderna LP.8.1疫苗，籲請尚未接種的醫界朋友踴躍接種，並協助於看診時鼓勵尚未接種民眾皆可施打，尤其是65歲以上長者及高風險慢性病人等重點族群可儘早接種，以保障自身健康。

依國內新冠疫苗不良事件通報資料顯示，新冠疫苗不良事件通報情形已降至與流感疫苗相當（平均每10萬劑注射通報約3件），但新冠病毒感染後併發重症風險仍較流感病毒高（約2倍）。疾管署表示，請醫界朋友協助宣導，共同強化民眾預防接種觀念，儘早接種新冠疫苗，於年節假期前獲得充足的保護力，做好最佳防護措施。

國內新冠疫情處於低點，但疾管署副署長林明誠指出，預估明年5月將有一波疫情，加上冬天是呼吸道傳染病好發季節，因此建議民眾把握機會接種。

林明誠表示，現階段國內供應莫德納LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌的公費新冠疫苗，對於目前主流變異株NB.1.8.1及XFG均具保護效果且安全有效；滿12歲以上民眾可擇任1種廠牌疫苗接種，而滿6個月以上至11歲兒童僅可接種莫德納疫苗。

目前自費新冠疫苗要價約4000元。林明誠說明，目前國內公費疫苗充足，尚有134.4萬劑；另將與廠商協調，在擴大公費疫苗接種期間，暫停供應自費疫苗，避免混淆。

疾管署統計，今年新冠疫苗接種較去年踴躍，65歲以上接種人次約93.3萬，較113年同期的71.4萬增幅30.7％；50到64歲接種人次約40.8萬，較113年同期的34.5萬增幅18.3％。

