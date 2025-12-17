公費新冠疫苗擴大接種 滿6個月以上即可施打

冬季呼吸道疾病進入流行期，加上春節連假人流移動與聚會頻率增加，防疫單位調整疫苗接種策略。經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)日前決議，自明(2026)年1月1日至2月28日，擴大新冠疫苗公費接種對象，滿6個月以上尚未接種者，均可施打公費新冠疫苗。

在疫情趨勢方面，目前國內新冠疫情仍處於低點波動，但疫苗接種後約須2週才能產生完整保護力，考量後續連假出國、返鄉與跨縣市活動增多，提前開放接種有助於降低感染後併發重症與死亡風險。

在疫苗供應方面，現階段國內公費新冠疫苗庫存充足，合計約134.4萬劑，並由約2,700家合約院所提供注射服務。目前供應疫苗廠牌為莫德納LP.8.1及Novavax JN.1，都能對主流變異株NB.1.8.1與XFG提供保護力，且經評估具安全性與有效性。接種規範上，滿12歲以上民眾可擇一接種；滿6個月以上至11歲兒童僅能接種莫德納疫苗。

從接種數據來看，今(2025)年高風險族群接種意願較去(2024)年提升。65歲以上約93.3萬人次，較去年同期的71.4萬提高30.7%；50至64歲約40.8萬人次，較去年同期的34.5萬上揚18.3%。整體接種人次略低於去年，主要與學生族群未全面接種有關。根據通報資料，新冠疫苗不良事件通報率已降至與流感疫苗相當，平均每10萬劑注射約3件；但新冠病毒感染後的併發重症風險仍高於流感，民眾仍須維持基本防護。

符合資格的民眾及早規畫接種時程，尤其家中有長者、幼兒或慢性病患者者，可在農曆年前完成。服務據點可透過各地方政府衛生局網站、流感新冠疫苗及流感藥劑地圖、疾管署官網「114年左流右新健康安心疫苗接種專區」、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所並提早預約。

