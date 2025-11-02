公費流感及新冠疫苗二階 即起接種

基隆市第二階段公費流感及新冠疫苗注射，自即日起開放50至64歲無高風險慢性病成人接種，民眾除了可就近前往本市七區衛生所、或轄內54家合約醫療院所接種，11月份衛生局亦開設71場次社區接種站，其中7場次在全聯福利中心設站，當天前50名接種民眾，並可獲賣場提供的健康禮-水果禮盒1份（依現場提供為準），民眾完成接種者即可領取。

衛生局指出，截至10月29日止，全市已完成公費流感疫苗接種共59637人，其中，65歲以上長者接種率約佔40%；完成新冠疫苗接種15,776人，兩項疫苗服務人數皆較去年同期增加。

廣告 廣告

衛生局說，目前國內流感及新冠疫情正進入流行期，疫苗接種後，約需2週才能獲得足夠保護力，尚未接種疫苗的50歲以上成人、高風險慢性病人及學齡前幼兒，請儘速至七區衛生所、合約醫療院所或社區接種站完成接種。

民眾前往接種時，請攜帶健保卡及相關證明文件(如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等)，並佩戴口罩、適度保持安全社交距離。

另外，衛生局提醒家長，若家中有入學前初次接種流感疫苗的幼兒，在完成第一劑接種後，間隔4週，應再接種第二劑，以獲得完整保護力。

衛生局張賢政局長提醒民眾，近期氣溫變化大，除了接種疫苗外，亦請務必落實勤洗手，落實呼吸道與咳嗽禮節，如有出現發燒、咳嗽等類流感症狀，請戴口罩，儘速就醫並在家休息，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等重症危險徵兆，請儘速就醫，以及時獲得治療。

衛生局說，如民眾有疫苗接種或相關防疫問題，可直接撥打本市防疫專線02-24276154洽詢。欲知相關資訊，可上基隆市衛生局官網首頁>流感/新冠疫苗專區查詢，請民眾就近前往接種。