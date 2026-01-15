公費流感抗病毒藥1/20擴大對象 7類高傳播族群適用

因應春節連續假期人潮南來北往、疫情恐再升溫，疾病管制署15日宣布自1月20日起擴大公費流感抗病毒藥劑使用對象，涵蓋7類高傳播族群，以降低社區與群聚感染風險。

疾管署表示，依疫情監測資料顯示，今年第1週(1/4-1/10)類流感門急診就診計91,842人次，較前1週上升9.6%；且考量今(115)年2月春節連續假期又將到來，恐造成疫情擴散，因此自今年1月20日起至2月28日止，擴大公費藥劑使用對象。

這波擴大適用條件為「出現類流感症狀，且屬於流感高傳播族群者」，共計7大類，包括防疫相關醫事人員與醫療院所工作人員、安養及長期照顧機構的住民與員工、托育與幼兒園相關人員、幼兒園至高中及五專前三年學生、與流感重症高風險族群同住或負責照顧者、禽畜養殖及動物防疫相關從業人員，以及軍營等人口密集、易發生群聚感染的機構人員。

疾管署指出，目前全國約有4,000家合約醫療機構配置公費流感抗病毒藥劑，包含克流感、易剋冒與瑞樂沙。疾管署提醒，若出現呼吸急促、呼吸困難、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫，由醫師依臨床判斷是否符合公費用藥條件；經評估符合者，無須先做流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間。

疾管署也強調，目前流感抗病毒藥劑尚未納入健保給付，是否使用公費藥劑，仍須由醫師依病患病況與專業評估決定。呼籲民眾勿輕忽流感嚴重性，落實勤洗手、咳嗽禮節及佩戴口罩等防疫措施，出現類流感症狀時應充分休息並避免上學或上班，以降低病毒在社區與校園中擴散的風險。(編輯：宋皖媛)