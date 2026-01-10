公費流感抗病毒藥1/20起擴大適用 「7類高傳播族群」納入

疾管署宣布擴大公費抗流感病毒藥劑適用對象，並於1月20日開始實施。示意圖，圖片取自於pexels



疾管署預估，流感疫情將在1月下旬進入流行期，農曆春節前後達高峰，因此宣布1月20日起至2月28日止，擴大公費流感抗病毒藥劑適用對象，有類流感症狀，且符合7類身分的高傳播族群可用藥。

疾管署統計，上周類流感門急診就診累計8萬2161人次，與前一週持平，另新增11例重症，5例死亡。疾管署發言人6日預估，1月下半月將進入流行期，春節前後達最高峰。

過去多是進入流行期後，才擴大公費流感抗病毒藥劑適用對象，疾管署今年考量春節期間民眾出遊頻繁，恐加速病毒傳播，因此超前部署，發函醫界宣布1月20日至2月28日，擴大適用對象為具有類流感症狀者，且具7類身分的流感高傳播族群。

7類族群分別為：「醫事單位之防疫相關人員（含具執業登記醫事人員及醫療院所非醫事人員）」、「安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員」、「幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）」、「幼兒園、國小、國中、高中、高職、五專1至3年級學生」、「與流感重症高風險族群同住或其照顧者」、「禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員」、「其他人口密集機構（如軍營等）易發生群聚之人員」。

疾管署指出，目前公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃之全國約4千家合約醫療機構，藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙。病患一有類流感症狀，不需等待快篩結果，只要醫師依主訴與臨床判斷評估符合公費用藥條件，就可開立公費藥劑；同時呼籲病患，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，降低傳播風險。

