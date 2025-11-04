▲疾管署副署長曾淑慧說明流感疫情、新冠疫苗提供Novavax JN.1。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 今年度公費流感及新冠疫苗已於11月1日起開放第二階段50至64歲無高風險慢性病成人接種。而今年疫苗施打相當踴躍，疾管署統計，截至今年11月3日止，公費流感疫苗已經接種477.8萬人次，剩不到兩百萬劑，呼籲民眾符合資格者盡快前往施打。另外，新冠疫苗於11月12日起將提供Novavax JN.1疫苗。

疾管署副署長曾淑慧公布，截至今年11月3日，公費流感疫苗接種數約477.8萬人次，國內新冠疫苗接種累計約106.1萬人次，均約為去年同期的1.2倍。

曾淑慧說，流感疫苗施打數可說是歷年最高，公費流感疫苗剩不到2百萬劑，呼籲民眾、尤其是高風險族群要盡速接種。她提到，因為天氣轉涼，根據疫情中心的模型預測分析，預期12月下旬流感疫情可能再度升溫，而這波流感則預計本週會脫離流行期。冬季的流感感染會比秋季更多、威脅也可能更大，也因疫苗接種需約2週時間才可獲得足夠保護力，呼籲民眾盡早前往合約院所接種。

11月12日起新增提供Novavax JN.1公費疫苗 2廠牌可打

曾淑慧提醒，符合第一階段公費資格而尚未接種的65歲以上長者等11類對象，儘速前往合約院所完成接種，另外，新冠疫苗部分，今年11月12日起，再新增提供Novavax JN.1疫苗，屆時國內可供應莫德納LP.8.1及Novavax JN.1兩種不同製程的公費新冠疫苗，滿12歲以上且尚未接種的公費對象可擇一廠牌接種，而滿6個月以上至11歲的公費對象依疫苗核准適應症，則可接種莫德納 LP.8.1疫苗。

今年約有4400餘家接種合約院所，另全聯、大全聯及家樂福亦於指定門市及時段設置疫苗接種站，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管署全球資訊網首頁「114年左流右新健康安心疫苗接種專區」、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

疾管署呼籲，近期氣溫變化大，請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療。

