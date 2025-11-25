公費流感疫苗已用逾9成 羅一鈞：增購15萬劑 (圖)
衛福部疾管署長羅一鈞（左）25日表示，考量公費流感疫苗以使用逾9成，長者疫苗接種率卻仍未達標，決定增購15萬劑公費流感疫苗。
中央社記者曾以寧攝 114年11月25日
