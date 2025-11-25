公費流感疫苗打太快不夠用？疾管署緊急增購15萬劑 年底到貨

公費流感疫苗打氣旺，疾管署急購15萬劑年底到貨。 圖：疾管署／提供

[Newtalk新聞] 今年公費流感疫苗打氣旺，已接種逾612萬人次。為提升高風險族群保護力，疾管署今(25)日宣布緊急增購15萬劑疫苗，預計12月下旬到貨。面對年末活動頻繁，呼籲符合資格民眾儘速接種，以趕上兩週後產生保護力，降低重症死亡風險。

疾管署表示，截至今(25)日，公費流感疫苗接種數約612萬人次，新冠疫苗累計約142萬人次。考量今年度公費流感疫苗接種情形踴躍，為提升高風險族群接種率，減少重症與死亡，將再額外採購15萬劑公費流感疫苗，若採購程序順利，預計12月下旬到貨配送。另外，考量現今家庭組成型態多元，公費流感及新冠疫苗接種對象「6個月內嬰兒父母」調整為「6個月內嬰兒雙親」，資格放寬為持有嬰兒出生證明或戶籍登記之雙親，並納入足以認定與被收養嬰兒有先行共同生活證明文件者，協助收養家庭順利接種。

疾管署說明，依據監測資料顯示，第47週(11/16-11/22)類流感門急診就診計8萬5425人次，較前一週下降。但近7日仍新增25例流感併發重症病例及12例死亡。本流感季累計325例重症病例及45例死亡，其中重症病例以65歲以上長者占63%及具慢性病史者占83%為多，且高達94%未接種本季流感疫苗。目前社區流行呼吸道病原體以流感病毒為主，以A型H3N2為多。全球流感活動度上升，鄰近國家日本、韓國及中國大陸疫情呈上升趨勢。

關於新冠疫情，疾管署指出目前處低點波動，近7日新增4例新冠併發重症本土病例。今年10月起累計36例重症，其中5例死亡，重症病例同樣以65歲以上長者占61%及具慢性病史者占78%為多，97%未接種本季新冠疫苗。

疾管署進一步強調，現有疫苗對目前新冠主流變異株皆具保護效果。因新冠病毒感染後併發重症風險較流感高，且接近年末聖誕跨年等活動頻繁，疾病傳播風險上升，疫苗接種約需兩週才能獲得足夠保護力，提醒符合資格民眾儘速接種。若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫。民眾可透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感新冠疫苗地圖等管道查詢鄰近合約院所預約。

