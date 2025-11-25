公費流感疫苗打氣旺 疾管署增購15萬劑估12月下旬到貨

公費流感疫苗接種情形踴躍，疾管署今（25）日表示，將額外採購15萬劑公費流感疫苗，預計12月下旬到貨配送，考量聖誕跨年活動可能增加疾病傳播風險，呼籲符合接種資格民眾儘速接種。

疾管署表示，截至11月24日，公費流感疫苗接種數約612萬人次。依據監測統計，11月16日至11月22日類流感門急診就診計85425人次，較前一週下降10.1%，另近7日新增25例流感併發重症病例及12例死亡。

疾管署說明，依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。本（2025-2026）流感季累計325例重症病例（104例H1N1、215例H3N2、2例A未分型、4例B型）及45例死亡（17例H1N1、27例H3N2、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占63%）及具慢性病史者（占83%）為多，94%未接種本季流感疫苗。

此外，考量現今家庭組成型態多元，疾管署針對有關公費流感及新冠疫苗接種對象「6個月內嬰兒父母」調整為「6個月內嬰兒雙親」，資格亦由「父母」放寬為「持有嬰兒出生證明或戶籍登記之雙親」，並納入足以認定與被收養嬰兒有「先行共同生活」之證明文件者，以協助尚在收養程序中的家庭順利同時接種。

