公費流感疫苗最快跨年前就會打完！ 疾管署今宣布加購15萬劑
〔記者邱芷柔／台北報導〕今年度公費流感疫苗接種情形踴躍，庫存僅剩55.4萬劑，依目前接種速度推估，最快可能在跨年前就會全部打完。為提升高風險族群保護力，疾管署署長羅一鈞今(25 日)宣布，將再增購15萬劑公費流感疫苗，預計約12月20日前後到貨配送。
受今年秋季流感提前出現、疫情提早升溫，加上年初藝人因流感猝逝引發民眾關注，今年疫苗接種特別踴躍，疾管署今年共採購668萬劑公費流感疫苗，截至11月24日已施打逾612.5萬劑，使用率達 91.7%。
羅一鈞指出，相較去年同期施打526萬劑，今年多出約16%。部分縣市預估將在12月初或12月中旬就會打完，全國則預估在跨年前後全面用罄。因此評估後決定追加15萬劑，以提高高風險族群接種率，並減少重症與死亡風險。
疾管署也同步宣布調整公費流感及新冠疫苗接種對象的資格敘述。羅一鈞說，考量現今家庭型態多元，原本「6個月內嬰兒父母」將修正為「6個月內嬰兒雙親」，認定方式也從「父母」放寬為「持有嬰兒出生證明或戶籍資料之雙親」；若為收養家庭，只要能提出足以認定與嬰兒「先行共同生活」的證明文件，同樣可納入公費接種範圍，盼協助尚在收養程序中的家庭能順利同步完成接種。
