公費流感疫苗最快「這時」打完 疾管署今宣布加購15萬劑

今年度公費流感疫苗接種情形踴躍，庫存僅剩55.4萬劑，衛福部推估，依目前施打速度，最快可能在跨年前就會全部打完。為提升高風險族群保護力，疾管署署長羅一鈞今（25 ）日宣布，將再增購15萬劑公費流感疫苗，預計約12月20日前後到貨配送。

受今年秋季流感提前出現，鄰近台灣的日本、香港疫情也提早升溫，加上年初知名藝人因流感猝逝引發民眾關注，使今年疫苗接種特別踴躍，疾管署今年共採購668萬劑公費流感疫苗，截至昨天，已施打逾612.5萬劑，使用率達 91.7%。



羅一鈞說明，相較去年同期施打526萬劑，今年多出約16%。部分縣市預估，12月初就會打完，全國則預估在跨年前後全打完。政府評估後決定追加15萬劑，以提高高風險族群接種率，並減少重症與死亡風險。

疾管署宣布額外採購15萬劑公費流感疫苗。（圖／疾管署提供）





