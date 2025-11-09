公費流感疫苗開打！全台120家全聯、23間家樂福設據點…六都「假日急症中心UCC」也上路：夜間開到12點
衛福部從11月起推動不少新制，其中以公費流感、新冠等疫苗第二階段影響人數最多，共有五六百萬人符合接種資格。此外，不孕症試管嬰兒補助3.0也於11月1日起實施，39歲以下不孕夫妻首次申請試管嬰兒補助金額將由現行的10萬元調高為最高15萬元。11月上路新制如下：
全台120家全聯、大全聯門市及32家家樂福門市，將設置疫苗接種站
10月1日為接種第一階段，主要65歲以上長者、免疫力低下，以及學齡前兒童、學生、醫事及衛生防疫相關人員，接種情況踴躍，創下公費疫苗紀錄，流感疫苗接種超過400萬人。
11月1日將擴大開放50歲到64歲間無高風險的慢性病的國人接種公費流感疫苗和公費新冠肺炎疫苗。疾管署長羅一鈞表示，全台120家全聯、大全聯門市，以及32家家樂福門市將設置疫苗接種站，方便民眾接種疫苗，並提供健康好禮，刺激打氣。
擴大公費流感抗病毒藥劑適用期限》原適用期間至10月31日延長至11月15日為止
目前仍為流感流行期，原先抗病毒藥劑適用期間為10月1日到10月31日為止，疾管署延長至11月15日為止。11月15日前，凡是出現類流感症狀之病患，經醫師評估，即可使用公費流感抗病毒藥劑。
假日輕急症中心（UCC）11月2日上路，初步以6都、13個地點為首波試辦
「假日輕急症中心（UCC）」於11月2日上路，專門處理輕症病人，初步以6都、13個地點為首波試辦。民眾在UCC就醫處置的部分負擔僅需150元，相較於醫學中心，最多可省下600元。
UCC主要收治檢傷分類第三級、第四級及第五級等輕症急診病人，若病人病況緊急、複雜或屬檢傷分類第一級、第二級者，將透過綠色通道，緊急送至附近醫學中心急診。UCC主要收治5類疾病，分述如下：
1、發燒（發燒、肌肉痠痛、感冒症狀、頭痛）。
2、呼吸道症狀（咳嗽、喉嚨痛）。
3、腸胃道症狀（腸胃不適、胃痛、噁心嘔吐、拉肚子）。
4、簡單傷口（傷口處理、傷口縫合、輕度燒燙傷、扭傷）。
5、小兒急性不適（小兒發燒、呼吸道及腸胃道症狀、簡單傷口處理）。
「好孕三方案」上路減輕經濟負擔，鼓勵更多不孕夫妻盡早使用人工生殖補助
國健署於110年擴大不孕症試管嬰兒補助，為鼓勵更多不孕夫妻盡早使用人工生殖補助，減輕經濟負擔，自11月1日起，「好孕三方案」上路，加碼補助，39歲以下不孕夫妻各胎第1次進行試管，可申請最高15萬元補助；各胎第2次和第3次進行試管，則可申請最高10萬元補助。
除了39歲以下不孕夫妻首次申請試管嬰兒補助金額由原先的10萬元調整為最高15萬元外，39歲到45歲間的不孕夫妻亦可申請每胎第1次進行試管最高13萬元補助；每胎第2次和第3次試管可申請最高8萬元補助。未滿39歲者最多植入1個胚胎，39歲至未滿45歲者最多植入2個胚胎。
試辦全民健康保險在宅急症照護計畫，提升抗生素治療的選擇彈性與品質
全民健康保險11月1日起試辦在宅急症照護計畫，將新增於於目標數內使用「輸液器1日型」支付標準，提升抗生素治療的選擇彈性與品質，並調整每日醫療費、護理費、醫事人員訪視費標準，保障醫護人員福利。
(本文獲「NOW健康」授權轉載，原文刊載於此）
