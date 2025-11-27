公費流感疫苗餘約8萬劑 新北籲請長者與幼兒把握接種





近期氣溫下降，呼吸道病毒更為活躍，況且也接近年末聖誕跨年等活動頻繁，病毒傳播風險上升，疾病威脅不可輕忽，新北採購103萬劑公費流感疫苗，剩餘約8萬劑，籲請幼兒及長者等高風險對象把握機會儘速接種。另鼓勵市民可以「左流右新」同時接種2種疫苗，輕鬆獲得雙重保護。

接種疫苗是預防流感及新冠最有效的措施，為提供市民更完善保護，降低感染後引起併發重症或死亡的風險，協調衛生所及合約院所於開診時間提供隨到隨打服務，凡65歲以上市民自114年10月1日至12月31日止，於本市接種流感疫苗或COVID-19疫苗還可參加「接種流感尬新冠 新北長者好禮抽」活動，不僅每週抽出多名千元禮券得主，於115年1月7日的期末抽還有機會獲得iPhone 17 Pro Max等多項大獎。

衛生局提醒近期東北季風來襲、氣溫變化明顯，接種疫苗後約2週才能獲得足夠保護力，請符合公費接種對象的市民朋友，儘早前往合約院所或社區接種站接種，保護自己與家人健康，更多相關資訊可至本局查詢(資料查詢路徑:本局網站>機關業務>疾病管制>新北市流感疫苗及COVID-19疫苗接種地點資訊查詢)。

