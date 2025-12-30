公費流感疫苗658.9萬人次接種 剩23.8萬劑

衛福部疾管署三十日表示，為加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，提醒民眾落實手部清潔、注意飲食衛生，出入擁擠場所建議佩戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節等衛生習慣。截至今年十二月二十九日，公費流感疫苗接種數約六百五十八‧九萬人次，全國流感疫苗剩約二十三‧八萬劑。

新冠疫苗接種累計約一百五十六‧八萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種約三‧五萬人次。疾管署指出，另自明元旦起，新冠疫苗公費對象擴大提供滿六個月以上尚未接種的人。

據疾管署監測資料，第五十二週（自十二月二十一日至二十七日）類流感門急診就診總計八‧一萬餘人次，相較前一週相當；上週（自十二月二十三日至二十九日）新增十一例流感併發重症病例（H1N1有1例、10例H3N2），四例死亡個案（有1例H1N1、3例為H3N2）。

依實驗室監測資料顯示，目前社區流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

疾管署強調，台灣新冠疫情目前處低點波動，主流變異株為NB.1.8.1；上週新增2例新冠併發重症本土病例，沒有新增本土病例死亡。今年十月起累計四十七例新冠併發重症本土病例，其中六例死亡，重症病例以六十五歲以上長者（占六成二）及具慢性病史者（占七成九）為多，九成四未接種本季新冠疫苗。

全球近期新冠病毒陽性率略升，非洲及東南亞區上升；鄰近的中國、香港疫情上升，惟仍處低點，目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家如中國、日本、韓國以NB.1.8.1占比為高。另WHO新公告之變異株BA.3.2占比仍低。