公費流感藥20日起擴大施用對象

依疫情監測資料顯示，今年一月四日至十日類流感門急診就診計九萬一八四二人次，較前一週上升九‧六%；且考量今年二月春節連續假期，民眾南來北往恐造成疫情擴散，故自今年一月二十日起至二月二十八日止，擴大公費流感抗病毒藥物使用對象，適用於有類流感症狀且具七類身分民眾。提醒民眾有疑似症狀要警覺，及早就醫由醫師評估用藥，避免病情惡化。

「有類流感症狀，且具下列身分之流感高傳播族群」：一、醫事單位之防疫相關人員（含具執業登記醫事人員及醫療院所非醫事人員）。二、安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員。三、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）。四、幼兒園、國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生。五、與流感重症高風險族群同住或其照顧者。六、禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員。七、其他人口密集機構（如軍營等）易發生群聚之人員。

考量正值呼吸道傳染病流行季節，公費新冠疫苗已於一月一日起擴大提供滿六個月以上族群使用至二月二十五日；同時截至一月十四日，公費流感疫苗尚餘約十六‧九萬劑，若不符公費資格也可評估自費施打，市面上傳統型與加強型自費流感疫苗均仍有部分廠商尚有供貨，而疫苗接種產生保護力約需二週時間，呼籲符合資格但尚未接種的民眾可詢問院所供應情況、儘早接種，降低春節期間南來北往或出國容易造成的感染與重症風險。

目前我國公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃之全國約4千家合約醫療機構（詳見疾管署全球資訊網https://www.cdc.gov.tw或透過疾管署「流感新冠疫苗及流感藥劑地圖」網頁查詢https://vaxmap.cdc.gov.tw/），配置藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙。如有危險徵兆（如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等）應儘速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。另由於目前流感抗病毒藥劑未列入健保給付項目，公費用藥治療之時機及必要性，仍由醫師依病患狀況及臨床專業決定。

有關公費藥劑用藥條件、合約醫療機構名單及流感防治資訊，可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。