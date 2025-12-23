公費疫苗新政策明年上路！流感、肺鏈疫苗升級 降低重症風險

為使國內疫苗政策持續與國際接軌，疾管署今（23）日表示，明年將實行3項公費疫苗新政策，包括肺鏈疫苗升級、長輩流感疫苗升級，以及調升疫苗接種處置費，不只讓民眾接種更方便，也更能完善對民眾健康的保障，降低感染併發重症的風險。

肺鏈疫苗、流感疫苗皆升級 加強完整保護

疾管署說明，新型肺鏈疫苗（20價或21價）已於英、美、加、澳等多國使用，依臨床試驗結果及國際接種建議顯示，兩種新疫苗效果相當。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今年3月及9月會議決議，同意轉換單劑新疫苗接種，取代原本兩劑疫苗。

廣告 廣告

成人肺鏈疫苗升級接種作業，規劃自明年1月15日開始實施，依肺鏈疫苗成人公費對象的不同接種情形，分兩階段開打，估計第一階段約有245萬人，第二階段則約有34萬人符合資格，預計明年年中開始施打。新型肺鏈疫苗僅需一劑即可獲得完整保護，讓民眾接種更方便，有助提升接種完成率，降低感染肺炎鏈球菌及併發重症的發生。

不只肺鏈疫苗，疾管署指出，包括含佐劑疫苗和高劑量疫苗等加強型疫苗，在英、美、加、澳多國已為長者接種，經綜合評估整體成本效益，以及今年3月ACIP專家會議同意，將自明年秋冬導入首波20萬劑免疫加強型流感疫苗，目前兩種加強型流感疫苗均已取得國內藥品許可證，適用於65歲以上長者，因此依疾病風險考量，將優先提供長照及安養等機構內65歲以上長輩接種，降低機構長輩流感重症和群聚感染發生。

疫苗接種處置費調升 明年3月起實施

至於疫苗接種處置費，疾管署表示，我國自107年起擴大全面提供預防接種合約院所，公費疫苗每劑新台幣100元接種處置費，但已無法反映現今有形和無形成本增加，另外，考量幼兒常規疫苗接種事前評估較耗費人力及內容複雜，經行政院今年12月18日核定，將調升為6歲以下幼兒每劑200元、一般民眾每劑150元，並已增加編列8.4億元經費支應，接種單位將完成相關配套作業，預計明年3月1日實施。

此外，除明年預計推動的3項疫苗新政策外，考量輪狀病毒是嬰幼兒嚴重腹瀉的主要病因，世界衛生組織（WHO）建議所有國家將輪狀病毒疫苗納入國家免疫接種計畫，而今年3月ACIP會議決議，也建議列為優先推動新公費疫苗政策。因此，為維護嬰幼兒健康安全，行政院同意將兒童輪狀病毒疫苗先行納入公費項目，將於明年編列116年度預算，並於116年實施。

疾管署強調，疫苗接種是預防傳染病最有效的方法之一，此次新政策推出皆參酌國際經驗，具實證基礎、成本效益且符合實務需求，以全面增進接種服務品質，維護國人健康，也呼籲符合各項公費資格的民眾踴躍接種，提升自身免疫保護力，減少傳染病威脅。



責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

沒打疫苗社工聯繫不上...報警才知男嬰遭棄屍排水溝 父母竟無動於衷

秋冬流感警報升高！長者未打疫苗恐高燒併發重症

流感增2死、10重症 疾管署示警疫情將回升「估春節達高峰」