公費疫苗新政策明年上路 疾管署公布「3項接種新制」

【健康醫療網／記者陳靖安報導】為使我國疫苗政策持續與國際接軌並更臻完備，疾病管制署表示，明(115)年將實行3項公費疫苗新政策，包括：成人肺炎鏈球菌疫苗(下稱肺鏈疫苗)升級、長輩流感疫苗升級及調升疫苗接種處置費，以完善對民眾健康之保障。另兒童輪狀病毒疫苗已獲行政院同意納入公費項目，規劃將於明年編列116年度預算，預計116年實施。

成人肺鏈疫苗再升級 打1劑即完整保護

疾管署說明，新型肺鏈疫苗(包括20價或21價)已於英美加澳等多國使用；依臨床試驗結果及國際接種建議顯示，兩種新疫苗效果相當。衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)今(114)年3月及9月會議決議，同意轉換單劑新疫苗(20價或21價)接種，取代原本2劑疫苗(13價及23價各1劑)。目前20價疫苗已取得國內藥品許可證，21價疫苗預計於明年4月取得國內藥證。因此，成人肺鏈疫苗升級接種作業規劃自明年1月15日開始實施，依肺鏈疫苗成人公費對象：65歲(含)以上長者、55-64歲原住民、19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)高風險對象等3類之不同接種情形，分2階段開打，估計第一階段約有245萬人，第二階段約有34萬人符合資格。

肺鏈疫苗再升級新型疫苗後，僅需一劑即可獲得完整保護，讓民眾接種更方便，有助提升接種完成率，降低感染肺炎鏈球菌及併發重症的發生。

機構長輩流感疫苗升級 強化保護力

疾管署指出，加強型流感疫苗(包括含佐劑疫苗和高劑量疫苗)英美加澳多國已為長者接種；依臨床試驗結果及國際接種建議顯示，兩種加強型流感疫苗在長者保護效果相近；經綜合評估整體成本效益及今年3月ACIP專家會議同意，將自明年秋冬導入首波20萬劑免疫加強型流感疫苗，目前兩種加強型流感疫苗均已取得國內藥品許可證，適用於65歲以上長者；因此，依疾病風險考量，將優先提供長照及安養等機構之65歲以上長輩接種，加強保護力，降低機構長輩流感重症和群聚感染發生。

調升疫苗接種處置費 鼓勵院所提供疫苗接種

我國自107年起擴大全面提供預防接種合約院所公費疫苗每劑新臺幣(下同)100元接種處置費，惟已無法反映現今有形和無形成本的增加；另考量幼兒常規疫苗接種事前評估較耗費人力及內容複雜，經行政院今年12月18日核定，將調升接種處置費為6歲以下幼兒每劑200元、一般民眾每劑150元，並已增加編列8.4億元經費支應，接種單位將完成相關配套作業，預計明年3月1日實施，以鼓勵院所持續提供方便且優質的疫苗接種服務及照護幼兒健康。

兒童輪狀病毒疫苗 納公費疫苗

除明年預計推動之3項疫苗新政策外，考量輪狀病毒是嬰幼兒嚴重腹瀉的主要病因，世界衛生組織(WHO)建議所有國家將輪狀病毒疫苗納入國家免疫接種計畫，而今年3月ACIP會議決議，亦建議列為優先推動新公費疫苗政策。因此，為維護嬰幼兒健康安全，行政院已於今年12月18日同意將兒童輪狀病毒疫苗先行納入公費項目，將於明年編列116年度預算，並於116年實施。

疫苗政策與國際接軌 守護國人健康

疾管署強調，疫苗接種是預防傳染病最有效的方法之一，此次新政策推出皆參酌國際經驗，具實證基礎、成本效益且符合實務需求，以全面增進接種服務品質，維護國人健康，也呼籲符合各項公費資格的民眾踴躍接種，提升自身免疫保護力，減少傳染病威脅。

