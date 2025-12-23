公費疫苗新政策 疾管署明年3箭齊發

疾管署昨（二十三）日表示，為使我國疫苗政策與國際接軌，預計明年實行三項公費疫苗新政策，包括成人肺炎鏈球菌疫苗升級、長輩流感疫苗升級及調升疫苗接種處置費。另外，兒童輪狀病毒疫苗已獲行政院同意納入公費項目，將於明年編列一一六年度預算，預計一一六年實施。

疾管署指出，新型肺鏈疫苗（包括20價或21價）已於英美加澳等多國使用；依據臨床試驗結果及國際接種建議，兩種新疫苗效果相當。傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今年三月及九月會議決議，同意轉換單劑新疫苗（20價或21價）接種，取代原本二劑疫苗（13價及23價各一劑）。

20價疫苗已取得國內藥品許可證，21價疫苗預計於明年四月取得國內藥證。因此，成人肺鏈疫苗升級接種作業規劃自明年一月十五日開始實施，依肺鏈疫苗成人公費對象[六十五歲（含）以上長者、五十五至六十四歲原住民、十九至六十四歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象等三類不同接種情形，分兩階段開打，估計第一階段約有二百四十五萬人，第二階段約有三十四萬人符合資格。

肺鏈疫苗再升級新型疫苗，僅需一劑即可獲得完整保護，讓民眾接種更方便，有助提升接種完成率，降低感染肺炎鏈球菌及併發重症的發生率。

疾管署進一步指出，加強型流感疫苗（包括含佐劑疫苗和高劑量疫苗）英美加澳多國已為長者接種；依臨床試驗結果及國際接種建議顯示，兩種加強型流感疫苗在長者保護效果相近；經綜合評估整體成本效益及今年三月ACIP專家會議同意，將自明年秋冬導入首波二十萬劑免疫加強型流感疫苗，目前兩種加強型流感疫苗均已取得國內藥品許可證，適用於六十五歲以上長者；因此，依疾病風險考量，將優先提供長照及安養等機構六十五歲以上長輩接種。

考量幼兒常規疫苗接種事前評估耗費人力及內容複雜，行政院今年十二月十八日核定，將調升接種處置費為六歲以下幼兒每劑二百元、一般民眾每劑一百五十元，增加編列八‧四億元經費支應，接種單位將完成相關配套作業，預計明年三月一日實施。

考量輪狀病毒是嬰幼兒嚴重腹瀉病因，行政院已於今年十二月十八日同意將兒童輪狀病毒疫苗先行納入公費項目，明年編列一一六年度預算，並於一一六年實施。