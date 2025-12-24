公費疫苗3新制明年上路 成人肺炎鏈球菌疫苗升級改打1劑

衛福部疾管署23日發布2026年上路的公費疫苗3項新政策，包含成人肺炎鏈球菌疫苗升級為改打1劑、引進20萬劑免疫加強型流感疫苗，以及調升院所接種處置費補助至每劑200元等。

疾管署說明，國內現階段提供65歲以上長者、55至64歲原住民、19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象，接種13價及23價共2劑肺炎鏈球菌疫苗；自明年1月15日起，將分2階段升級施打20價或21價單劑新型肺鏈疫苗，且僅須施打1劑即可獲完整保護。疾管署評估，升級後的疫苗將有助提升接種完成率，並降低感染及併發重症發生。

首階段施打對象包含從未接種過肺鏈疫苗、僅接種過23價疫苗且已滿1年者；或已於65歲前，完整接種13或15價加23價疫苗的IPD高風險對象，可於滿65歲且與前劑間隔滿（含）5年後接種。

第2階段則預估將於明年年中後開打，對象包含僅接種1劑13價或15價疫苗、且已滿1年者。脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全等高風險對象，則可間隔至少8週接種。

疾管署表示，新型肺鏈疫苗已於英、美、加、澳等多國使用，依臨床試驗結果及國際接種建議顯示，20價和21價2種新疫苗效果相當，其中20價疫苗已取得國內藥品許可證，21價疫苗預計於明年4月取得。

IPD高風險對象有哪些？

此外，明年秋冬將引進首波20萬劑免疫加強型流感疫苗，包括含佐劑疫苗和高劑量疫苗，依疾病風險考量，將優先提供長照及安養等機構65歲以上長者接種。

針對提供疫苗接種服務的院所，疾管署也將調升接種處置費補助，從原先每劑100元補助，提高為6歲以下幼兒每劑200元、一般民眾每劑150元補助，預計明年3月1日起實施。疾管署表示，考量幼兒常規疫苗接種事前評估較複雜及耗費人力，已增加編列8.4億元經費，鼓勵院所持續提供疫苗接種。

除明年3項疫苗新政策外，考量輪狀病毒是嬰幼兒嚴重腹瀉的主要病因，行政院已於18日同意將兒童輪狀病毒疫苗納入公費項目，預計明年編列預算，並於2027年實施。