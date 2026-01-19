公費肺炎鏈球菌疫苗即日起提供接種

提升長者及高風險族群對肺炎鏈球菌感染的防護力，基隆市衛生局自115年即日起，配合中央升級公費肺炎鏈球菌疫苗接種政策，在本市各合約醫療院所及各區衛生所，同步提供符合資格的65歲以上長者（原住民55歲以上），以及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險族群，只需接種1劑20價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20），即可獲得完整保護力，取代過去需分別接種13價（PCV13）及23價（PPV23）共2劑疫苗的方式，讓接種流程更簡便，提升長者接種完成率。

衛生局指出，肺炎鏈球菌常潛伏於人體鼻腔，可透過咳嗽、打噴嚏、密切接觸，或接觸遭污染物品而傳播。65歲以上長者、慢性病患者及免疫力較低者，一旦感染，易引發肺炎、敗血症或腦膜炎等嚴重併發症，接種疫苗可有效預防重症。

這次公費接種對象包含：65歲以上長者（原住民55歲以上），以及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險族群。依個人過往接種史不同，接種原則如下││一、從未接種肺炎鏈球菌疫苗者：可直接接種1劑PCV20。二、曾接種PPV23且間隔滿1年以上者：可接種1劑PCV20。三、19至64歲IPD高風險對象，於65歲前已接種PCV13或PCV15及PPV23者，年滿65歲（含）且與前次接種間隔滿5年者，可接種1劑PCV20。

衛生局特別提醒民眾，依舊制完成PCV13（或PCV15）及PPV23兩劑接種者，已具完整保護力，無須再接種新制肺炎鏈球菌疫苗，請民眾安心，避免重複接種。