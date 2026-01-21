公費肺炎鏈球菌疫苗怎麼打？醫推薦「這型疫苗」打1次保護力可達5年

台灣已正式邁入超高齡社會，每5人就有1人是65歲以上長者。歷年統計顯示，肺炎死亡個案中約9成為高齡族群。為保護國人免受肺炎威脅，衛生福利部疾病管制署宣布，自2026年1月15日起，針對65歲以上長者等高風險族群，公費肺炎鏈球菌疫苗改採「新型單劑型PCV」策略，只需接種1劑即可獲得完整保護，大幅提升接種便利性。醫師呼籲，肺鏈疫苗全年皆可接種，呼籲符合資格者主動施打，降低侵襲性肺炎風險。











台灣感染症醫學會理事長、三軍總醫院感染科特聘主治醫師張峰義表示，社區型肺炎最常見的致病菌為肺炎鏈球菌，一旦感染，除引發肺炎外，還可能進一步演變為敗血症、腦膜炎、骨髓炎等侵襲性肺炎鏈球菌感染症，不僅可能造成嚴重後遺症，死亡率和住院率也顯著增加。

高齡長者染肺炎死亡率較高



台灣家庭醫學醫學會理事、台大醫院社區醫學科主任詹其峰表示，感染肺炎不只是感冒，更會影響全身免疫系統。研究顯示，因肺炎住院的患者，約有一半在3.8年後過世；若病情嚴重需入住加護病房（ICU），出院後每2人就有1人在一年內過世，顯示肺炎對健康的長期衝擊不容忽視。

詹其峰進一步說明，長者感染肺炎且惡化為重症，死亡率明顯偏高，常見原因包括：免疫力下降、身體恢復能力較差，加上多重慢性病共病影響等。台灣65歲以上人口中，高達85.9%至少患有一種慢性病，如糖尿病、心臟病、慢性阻塞性肺病（COPD）等，皆會大幅提高肺炎重症與死亡風險。





單劑型PCV疫苗僅需打1次



台灣疫苗推動協會秘書長、林口長庚分子感染症醫學研究中心主任陳志榮表示，根據「台灣肺炎診治指引」指出，肺炎鏈球菌是社區型肺炎最常見的致病菌，平均佔27.3%，平時可能無症狀潛伏在鼻咽部位，透過飛沫傳播，當身體免疫力下降時就發病，是導致長者感染肺炎的主要原因。

為因應肺炎威脅，疾管署自2026年1月15日起，將65歲以上年長者公費肺炎鏈球菌疫苗改新型單劑型PCV20疫苗，與美國、英國和日本等國家政策同步。陳志榮說：「相較於以往施打的PCV13、PPV23，現在僅需接種1劑新型單劑型PCV20疫苗，即可獲得完整保護力達5年以上，且民眾在疫苗施打上更加便利，有效降低感染後嚴重併發症與死亡風險。」

詹其峰提到，新型單劑型PCV20疫苗其實適用於所有年齡層施打，若一般健康成人想自費施打，1劑疫苗費用約4,500元；在公費疫苗對象方面，除了65歲以上高齡長者外，政府也全額補助下列高風險對象，可免費接種新型單劑型PCV20疫苗：

【成人公費肺炎鏈球菌疫苗接種計畫接種原則】

從未接種過PCV13／15／20及PPV23者，接種1劑PCV20。

曾接種PPV23且間隔至少1年者，接種1劑PCV20。

曾接種PCV13／15且間隔至少1年者（IPD高風險對象或65歲以上「機構住民」及「洗腎患者」間隔至少8週），應先以1劑PPV23銜接接種。至PPV23用罄後，則以PCV20取代接種。

如已接種過PCV13／15及PPV23或PCV20，代表已完整接種肺炎鏈球菌疫苗，無需再接種PCV20。

公費肺炎鏈球菌疫苗怎麼打？









