公費肺炎鏈球菌疫苗新制上路 一劑20價疫苗提升長者防護力

配合中央疫苗政策並與國際接軌，台中市政府衛生局指出，成人公費肺炎鏈球菌疫苗新制將於115年1月15日起實施，新政策改採20價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20），取代過去須接種13價結合型疫苗（PCV13）加23價多醣體疫苗（PPV23）的兩劑接種方式，符合資格者僅需接種一劑，即可獲得完整保護，提升接種便利性與防護效果。

衛生局指出，依據我國疫苗接種諮詢委員會決議及疾病管制署說明，新型20價（或21價）肺炎鏈球菌疫苗已在多國廣泛使用，具備良好保護力，且單劑接種可減輕民眾負擔，有助於提升整體接種率，適用對象包括年滿65歲（含）以上長者、55至64歲原住民，以及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險族群。

廣告 廣告

接種條件方面，衛生局指出，115年1月15日起，凡從未接種過肺炎鏈球菌疫苗者；或僅接種過23價疫苗且間隔滿1年者；或IPD高風險族群於65歲前已完整接種13價或15價加23價疫苗者，於年滿65歲（含）且與前一劑疫苗間隔滿5年（含）後，皆可依規定接種20價肺炎鏈球菌疫苗。

衛生局說明，肺炎鏈球菌常潛伏於人類鼻腔，主要經由飛沫傳播，侵襲性肺炎鏈球菌感染症好發於5歲以下幼童及65歲以上長者，可能引發肺炎、菌血症、敗血症及腦膜炎等重症，常見症狀包括高燒、咳嗽、胸痛、呼吸急促，或頭痛、頸部僵硬、意識不清等，且冬春季為好發時期，接種疫苗是預防感染的重要方式之一。

衛生局長曾梓展表示，肺炎鏈球菌疫苗全年皆可接種，呼籲符合資格的市民攜帶身分證及健保卡，前往台中市各衛生所或合約醫療院所接種；55至64歲原住民另需攜帶族籍證明。民眾可透過台中市疫苗預約平台線上預約，或洽詢合約院所以非平台方式預約，及早完成接種以強化健康防護。