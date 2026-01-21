公費肺鏈疫苗升級鼓勵長者盡速接種 守護健康遠離疾病威脅

台灣感染症醫學會理事長張峰義、台灣家庭醫學醫學會理事詹其峰、台灣疫苗推動協會秘書長陳志榮共同呼籲65歲以上長者盡速施打肺鏈疫苗，保護自己的健康。（圖：台灣家庭醫學學會提供。)





疾管署宣布自今年1月15日起，針對65歲以上長者等高風險族群，公費肺炎鏈球菌疫苗改採「新型單劑型PCV」策略，僅需一劑即可獲得完整保護，提升接種便利性。台灣感染症醫學會張峰義理事長呼籲，肺鏈疫苗全年都可接種，符合資格的民眾盡速接種，遠離侵襲性肺炎威脅。





台灣今年正式邁入超高齡社會，每五人就有一位是65歲以上 ，而歷年資料顯示肺炎死亡者中高達九成為65歲以上長者，保護國人免受肺炎威脅刻不容緩。台灣家庭醫學醫學會理事詹其峰指出，造成長者肺炎重症、死亡率高的主因包括免疫力下降、恢復力較差，以及慢性病共病等因素。台灣65歲以上人口有85.9%患有至少一種慢性病，包括糖尿病、心臟病、COPD等，都會大幅增加肺炎重症風險；更令人憂心的是，肺炎會對身體健康帶來長遠且不可逆的傷害。美國研究顯示，因肺炎住院的患者，約有一半在3.8年後會過世；若病情嚴重需住加護病房，出院後每2人就有1人在一年內過世。詹其峰理事表示「感染肺炎不只是感冒，更像是一場全身系統的『大地震』，對身體健康威脅不可小覷」。

根據台灣肺炎診治指引，肺炎鏈球菌是社區型肺炎最常見的致病菌，平均占27.3％是導致長者肺炎的主要元凶。疾管署自2026年1月15日起，將65歲以上年長者公費肺炎鏈球菌疫苗改新型單劑型PCV，與美、英和日本等世界先進國家同步。台灣疫苗推動協會陳志榮秘書長指出，新型單劑型PCV疫苗，相較過去PCV13加PPV23的多劑組合，現在僅需接種一劑疫苗即可獲得完整保護且更加便利，有效降低感染後嚴重併發症與死亡風險。陳志榮並強調：「預防肺炎不只要做好勤洗手、戴口罩、戒菸等日常防護，更要接種肺炎鏈球菌疫苗，才能有效降低感染後的嚴重併發症、降低死亡風險。」肺炎鏈球菌疫苗全年都可以接種，呼籲65歲民眾盡快安排接種肺炎鏈球菌疫苗，為人生下半場打好健康基礎，是保護自己健康重要方法！

