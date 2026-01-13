公費肺鏈疫苗升級！一劑就有完整保護力 疾管署：「3類人可打」245萬人受惠！

1月15日起公費肺炎鏈球菌疫苗升級，65歲以上等245萬人僅需接種一劑即可免疫。（打疫苗示意圖） 圖：新北市衛生局提供（資料照）

[Newtalk新聞] 自1月15日起，公費成人肺炎鏈球菌疫苗將全面升級，改採單劑20價新疫苗取代原有的兩劑制，僅需施打一劑即可獲得完整免疫保護力。疾管署表示，首波對象包含65歲以上長者等三類族群，約有245萬人符合資格，呼籲符合條件的民眾踴躍前往全台約2800家合約醫院接種。

疾管署表示，為降低成人感染肺炎鏈球菌併發症和死亡風險，我國今年將分兩階段實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策，以單劑新疫苗(20價)取代原本2劑疫苗(13價及23價各1劑)接種。第一階段對象將於1月15日開始可接種新肺鏈疫苗，預判約有245萬人符合資格，請符合資格民眾踴躍前往接種，打一劑即有完整免疫保護力。

疾管署說明，成人公費肺鏈疫苗對象共計3類，分別為65歲(含)以上長者、55-64歲原住民，以及19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)高風險對象。上述3類公費對象且符合下列三種情形任一者，即可於1月15日起前往約2800家接種合約醫療院所接種一劑公費新肺鏈疫苗：第一是從未接種過肺鏈疫苗者；第二是僅接種過23價疫苗且已滿1年者；第三則是IPD高風險對象，且於65歲前已完整接種13或15價加23價疫苗，目前已滿65歲(含)且與前劑間隔滿(含)5年者。

針對IPD高風險對象的定義，疾管署指出，是指脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、1年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者。其餘公費對象，例如已接種1劑13價或15價疫苗且已滿1年者，疾管署持續提供現有的23價疫苗作為第二劑，並預期於第二階段，大約在115年年中後全面轉換為新疫苗作為第二劑，以達成完整接種。

疾管署表示，如果民眾已接種過13價(或15價)疫苗及23價(或20價)疫苗，代表已完整接種肺炎鏈球菌疫苗，無需再接種新肺鏈疫苗。根據疾管署監測資料顯示，國內2025年共累計347例IPD確定病例，其中36例死亡；確定病例中以65歲以上民眾約占4成，為各族群中比例最高者。

疾管署進一步強調，依研究資料顯示，接種肺炎鏈球菌疫苗可有效降低感染後發生如肺炎、敗血症等併發症及死亡風險，請符合資格民眾備妥健保卡前往接種。如為55-64歲原住民及19-64歲IPD高風險對象，請檢具相關身分證明資料前往，原住民請攜帶具有身分證明註記之戶口名簿或戶籍謄本，IPD高風險對象請準備相關診斷書等佐證資料，或由醫師依民眾之健保就醫資料或病歷等評估後接種。

最後，疾管署提醒，為獲得完整的免疫保護，請未曾接種或未完整接種肺炎鏈球菌疫苗之公費對象，儘速安排接種。此外，肺炎鏈球菌疫苗可與流感、新冠疫苗同時接種於不同部位，亦無須間隔任何時間接種。有關合約醫療院所等相關接種資訊可至疾管署官網「肺炎鏈球菌疫苗專區」( https://gov.tw/eU4 )或至各縣市政府衛生局官網查詢。

