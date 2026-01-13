公費肺鏈疫苗新制！單劑20價取代兩劑方案 預估245萬人受惠





【NOW健康 編輯部／整理報導】疫報顯示，2025年累計347例侵襲性肺炎鏈球菌感染症病例，造成36人死亡，近5年最高，為此，疾管署提醒，2026年1月15日起，成人公費肺鏈疫苗升級為單劑20價，取代現有的13價、23價（需打2劑），估計245萬人符合資格，只需打1劑，即獲得完整免疫保護力。





▲接種肺炎鏈球菌疫苗的重要性。（圖／疾管署提供）



為降低成人感染肺炎鏈球菌併發症和死亡風險 今年起改採單劑20價新疫苗



疾管署表示，為降低成人感染肺炎鏈球菌併發症和死亡風險，多年以來，我國實施兩階段成人公費肺炎鏈球菌疫苗，隨著疫苗研發精進，疾管署指出，從今年起，單劑新疫苗（20價）取代原本2劑疫苗（13價及23價各1劑）接種。

今年度成人公費肺鏈疫苗對象共計3大類，包括65歲（含）以上長者、55至64歲原住民、19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象。



符合公費對象1月15日起前往接種合約醫療院所 接種一劑公費新肺鏈疫苗



上述3類公費對象且符合下列3種情形任一者，即可於1月15日起前往接種合約醫療院所（約2800家）接種1劑公費新肺鏈疫苗：



1.從未接種過肺鏈疫苗者。



2.僅接種過23價疫苗、且已滿1年者。



3.為侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象，65歲前已完整接種13或15價加23價疫苗，目前已滿65歲（含）且與前劑間隔滿（含）5年者。



IPD高風險對象 準備相關診斷書等佐證資料評估後接種



IPD高風險對象為脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者。



如為55至64歲原住民及19至64歲IPD高風險對象，請檢具相關身分證明資料前往醫療院所，原住民請攜帶具有身分證明註記之戶口名簿／戶籍謄本，IPD高風險對象請準備相關診斷書等佐證資料，或由醫師依民眾之健保就醫資料或病歷等評估後接種。





▲為何要推動新型肺炎鏈球菌疫苗說明。（圖／疾管署提供）



已接種1劑13價或15價疫苗且已滿1年者 持續提供現有23價疫苗作為第2劑



其餘年長者該如何接種？疾管署表示，已接種1劑13價或15價疫苗且已滿1年者，持續提供現有23價疫苗作為第2劑，預計於第2階段（預估115年年中後）全面轉換為新疫苗作為第2劑，以達成完整接種。



如果民眾已接種過13價（或15價）疫苗及23價（或20價）疫苗，代表已完整接種肺炎鏈球菌疫苗，無需再接種新肺鏈疫苗。



未曾接種或未完整接種肺炎鏈球菌疫苗的公費接種對象 儘速安排接種



疾管署監測資料顯示，國內2025年共累計347例IPD確定病例，其中36例死亡；確定病例中以65歲以上民眾約占4成為多。



疾管署提醒，為獲得完整的免疫保護，請未曾接種或未完整接種肺炎鏈球菌疫苗的公費接種對象，儘速安排接種。



此外，肺炎鏈球菌疫苗可與流感、新冠疫苗同時接種於不同部位，且無須間隔任何時間接種。有關合約醫療院所及相關接種資訊，可至疾管署官網「肺炎鏈球菌疫苗專區」或至各縣市政府衛生局官網查詢。



