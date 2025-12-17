公費肺鏈疫苗「將由20、21價取代」上路時間、適用對象曝

記者簡浩正／台北報導

明年公費肺炎鏈球菌預計納入20及21價疫苗。(示意圖／翻攝自Pixabay)

我國肺炎鏈球菌疫苗目前提供13（結合型肺炎鏈球菌疫苗）及23價（肺炎鏈球菌多醣體疫苗）疫苗，並針對特定族群有公費補助，不過明年公費預計納入20及21價疫苗。疾管署發言人林明誠今（17）日表示，預計個別上路、適用對象待討論，將擇日對外公布。

肺炎鏈球菌疫苗包含多醣體肺炎鏈球菌疫苗（PPV）和結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV），早年公費接種提供PPV23價疫苗；疾管署於2023年10月起擴大公費肺炎鏈球菌疫苗接種對象為65歲以上長者，並改為接種PCV13和PPV23疫苗各1劑。嬰幼兒則持續提供3劑PCV13疫苗。

台灣正式進入超高齡社會，預防醫學成為國家健康政策重點，其中疫苗扮演關鍵角色。台灣疫苗推動協會今公布「2025疫苗十大新聞」，議題涵蓋腸病毒、流感、HPV、RSV、肺炎鏈球菌及次世代疫苗科技，反映全齡防護意識提升，呼應衛福部「疾病預防前移」方向。知名女星大S（徐熙媛）今年2月春節期間在日本不幸病逝，引發民眾搶打流感疫苗潮奪下冠軍。可見其明星效應。

台灣疫苗推動協會今公布「2025疫苗十大新聞」，議題涵蓋腸病毒、流感、HPV、RSV、肺炎鏈球菌及次世代疫苗科技。（圖／記者簡浩正攝影）

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台灣疫苗推動協會理事長李秉穎今受訪指出，肺炎鏈球菌，是細菌感染最重要的病原，不論引發菌血症、肺炎、腦膜炎，都以肺炎鏈球菌為病原大宗。

他說，現在兒童打13價的肺鏈疫苗，長者則打1劑13價疫苗、隔了1年以後再打23價疫苗。現在已經有大人小孩皆可打的20價疫苗，以及僅限長者的21價疫苗，以後就會用涵蓋更多的血清型疫苗（20與21）取代，13及23價疫苗將消失。國際基本上就是建議就打1次就不必再銜接加強，兒童則改為打20價1劑就好。

李秉穎說，疫苗新出來比較貴，預期明年公費讓長者就直接打21價疫苗；不過新的疫苗可能明年第一季或第二季會上路，明年如果順利於年底就會考慮用20及21價取代，也預期疫苗接種接受是程度會比較高。

林明誠今記者會會後受訪表示，現行13、23價疫苗打完後要再施打、相對複雜，不過現已有20及21價疫苗，未來就是用1劑取代，適用對象疾管署後續會再公布、都是公費，但「2款疫苗上線期程時間不太一樣」，將擇日對外公布。

