公費肺鏈疫苗 明起再升級

二○二五年侵襲性肺炎鏈球菌感染症病例數累計三四七例，為近五年最高，其中三十六例死亡；確定病例中以六十五歲以上長者約占四成為多。疾病管制署表示，為降低成人感染肺炎鏈球菌併發症和死亡風險，我國今年將分兩階段實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策，以單劑新疫苗（二十價）取代原本二劑疫苗（十三價及二十三價各一劑）接種，第一階段對象將於一月十五日開始可接種新肺鏈疫苗，估計約有二四五萬人符合資格，請符合資格民眾踴躍前往接種，打一劑即有完整免疫保護力。

根據疾管署統計，目前六十五歲以上民眾已完整接種十三價及二十三價肺炎鏈球菌疫苗者，約有一五七‧四萬人，接種完成率達三十三‧五%；僅接種二十三價疫苗者約五十五‧八萬人，僅接種十三與十五價疫苗者約六十七萬人，未曾接種過肺炎鏈球菌者約一八九‧八萬人。五十五至六十四歲原住民及十九至六十四歲高風險對象累計接種十三價疫苗約二‧四萬人次、二十三價疫苗約一‧九萬人次。

疾管署發言人林明誠指出，過去五年確診個案數逐年上升，但死亡數並沒有增加，代表接種肺炎鏈球菌疫苗能提供一定保護力。

疾管署說明，成人公費肺鏈疫苗對象共計三類：一、六十五歲（含）以上長者；二、五十五至六十四歲原住民；三、十九至六十四歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象。上述三類公費對象且符合下列三種情形任一者，即可於一月十五日起前往接種合約醫療院所（約二千八百家）接種一劑公費新肺鏈疫苗：一、從未接種過肺鏈疫苗者；二、僅接種過二十三價疫苗且已滿一年者；三、為IPD高風險對象，且於六十五歲前已完整接種十三或十五價加二十三價疫苗，目前已滿六十五歲（含）且與前劑間隔滿（含）五年者。註：IPD高風險對象，是指脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者。

其餘公費對象，例如已接種一劑十三價或十五價疫苗且已滿一年者，疾管署持續提供現有的二十三價疫苗作為第二劑，並預計於第二階段（預估一一五年年中後）全面轉換為新疫苗作為第二劑，以達成完整接種。

如果民眾已接種過十三價（或十五價）疫苗及二十三價（或二十價）疫苗，代表已完整接種肺炎鏈球菌疫苗，無需再接種新肺鏈疫苗。

依研究資料顯示，接種肺炎鏈球菌疫苗可有效降低感染後發生如肺炎、敗血症等併發症及死亡風險，請符合資格民眾備妥健保卡前往接種，如為五十五至六十四歲原住民及十九至六十四歲IPD高風險對象，並請檢具相關身分證明資料前往，原住民請攜帶具有身分證明註記之戶口名簿/戶籍謄本，IPD高風險對象請準備相關診斷書等佐證資料，或由醫師依民眾之健保就醫資料或病歷等評估後接種。

疾管署提醒，為獲得完整的免疫保護，請未曾接種或未完整接種肺炎鏈球菌疫苗之公費對象，儘速安排接種。此外，肺炎鏈球菌疫苗可與流感、新冠疫苗同時接種於不同部位，亦無須間隔任何時間接種。有關合約醫療院所等相關接種資訊可至疾管署官網「肺炎鏈球菌疫苗專區」查詢。