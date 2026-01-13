公費肺鏈疫苗1月15日起升級！單劑20價取代兩劑接種

疾管署宣布，今年將分兩階段實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策，以單劑20價新疫苗取代原本兩劑接種方式。第一階段將於1月15日開始，估計約有245萬人符合接種資格。

今年將分兩階段實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策，以單劑20價新疫苗取代原本兩劑接種方式。（示意圖／123RF）

疾管署說明，成人公費肺鏈疫苗對象共計3類，包括65歲以上長者、55至64歲原住民，以及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險對象。高風險對象是指脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者。

符合公費對象且從未接種過肺鏈疫苗者、僅接種過23價疫苗且已滿1年者，或為高風險對象且於65歲前已完整接種13或15價加23價疫苗、目前已滿65歲且與前劑間隔滿5年者，即可於1月15日起前往接種合約醫療院所接種一劑公費新肺鏈疫苗。全國約有2，800家合約醫療院所提供接種服務。

疾管署表示，其餘公費對象如已接種1劑13價或15價疫苗且已滿1年者，持續提供現有的23價疫苗作為第二劑，並預計於第二階段全面轉換為新疫苗作為第二劑。若民眾已接種過13價或15價疫苗及23價或20價疫苗，代表已完整接種肺炎鏈球菌疫苗，無需再接種新肺鏈疫苗。

2025年共累計347例侵襲性肺炎鏈球菌感染症確定病例，其中36例死亡。（圖／疾管署）

疾管署監測資料顯示，2025年共累計347例侵襲性肺炎鏈球菌感染症確定病例，其中36例死亡，確定病例中以65歲以上民眾約占4成為多。依研究資料顯示，接種肺炎鏈球菌疫苗可有效降低感染後發生肺炎、敗血症等併發症及死亡風險。

疾管署提醒，符合資格民眾需備妥健保卡前往接種。55至64歲原住民請攜帶具有身分證明註記之戶口名簿或戶籍謄本，高風險對象請準備相關診斷書等佐證資料，或由醫師依民眾之健保就醫資料或病歷等評估後接種。

肺炎鏈球菌疫苗可與流感、新冠疫苗同時接種於不同部位，亦無須間隔任何時間接種。有關合約醫療院所等相關接種資訊可至疾管署官網「肺炎鏈球菌疫苗專區」或至各縣市政府衛生局官網查詢。

