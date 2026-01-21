公費醫學生擬推新制！ 違約金漲.部分科別綁約年份延長

台北市 / 綜合報導

衛福部將在今年，推動第三期公費醫學生計畫，預計違約金額將從原本的600萬元調升到1000萬元，部分科別的綁約期也從10年延長到15年。醫師工會批評，衛福部讓公費醫學生背負更沉重的任務。衛福部長石崇良則回應，招募的對象將提高學士後醫學生的比例，相信成年人能夠自己選擇想要走的路。

拿起手術刀，小心翼翼治療眼前的病人，成為一名醫生，是許多人的夢想，如今衛福部將推動，第三期的公費醫學生計畫，研擬要將違約金額，從600萬元提高到1000萬元，如果公費生選擇，像是小兒外科司法精神科等，政策任務科的類別，綁約期限更從10年延長到15年，引發工會反彈。

台北市醫師職業工會祕書長陳亮甫說：「例如以重症醫學科來說，目前由於人力荒，基本上醫師可能撐不到五年，就體力透支，離開醫院，轉換跑道，衛福部卻可能要指派這些醫師，服務15年，否則就要賠償千萬，這對我們來說是非常不可思議的事情。」

工會表示，一直以來公費醫學生，因為畢業後只能選擇招募困難的科別，加上必須去偏鄉服務，條件嚴苛留任率低，如今新的措施，恐怕將讓公費醫學生的處境，更加艱難，對此衛福部長石崇良，給出回應。

衛福部長石崇良說：「入學的這個名額分配上做了一些調整，當然多以這個學士後(醫學生)，人數明顯的增加，這個學士後的這些醫學生，基本上都是成年人，他們能夠自己做決定，選擇好這條公費服務的這個選擇之後，再來入學。」

衛福部長表示，這一期希望讓計畫更具有彈性，政策任務科不限於在偏鄉服務，因此將拉長服務年份到15年，不過衛福部也指出，相關內容只是草案，接下來將做多方考量，希望最終定案，能在7月底之前公告。

