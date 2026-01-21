公費醫學生新制！不再限去偏鄉 衛福部：綁約15年、違約得賠千萬 3

為解決偏鄉人力不足，國內現有「公費醫學生」政策，衛福部今（21）日表示，今年將持續推動第三期公費醫學生，預計招募750人，且今年制度大翻新，最長綁約年限拉長至15年、且違約金也一舉提高至賠千萬，值得注意的是，首度設立「政策任務科」，如重症醫學科、小兒外科等，將由衛福部指定服務機構及地點，哪裡缺人就往哪裡去，不再只限於偏鄉。醫師團體則批評這是「魔改」，質疑高額的賠償金和綁約年限的合理性。

醫事司簡任技正卓琍萍證實，今年將推動第三期公費醫學生計畫（115年至119年），按照衛福部目前規畫草案，今年首度區分為二組招募人力，一是「政策任務科」，主要為配合國家特定醫療政策來培養醫師，以確保人才的穩定性及持續性。二是「人材羅致困難科」，如內、外、婦、兒、急等五大科。

卓琍萍說，其中「政策任務科」的綁約年限將由10年拉長至15年，初步指定包括：重症醫學科、臨床病理科、小兒外科、兒童青少年精神醫學科、司法精神科等，比較需要政策任務補強的科別，且與過往不同的是，服務地點不再像過去一樣，只限於偏鄉，而是由衛福部指定服務機構跟地點，依需求去分配，畢竟有些都會區也缺乏相關人力。未來會有專家考核制度，滾動式調整，提供公費醫學生選擇權。

衛福部指出，「人材羅致困難科」綁約年限則維持10年。另外，未來公費醫學生的違約金將大幅提高，由原先的新台幣600萬元一舉提高至1000萬元。

卓琍萍強調，目前衛福部提出的只是草案，預計2月9日會召開督導小組會議，找專家學者做正式討論，並會對外收音、蒐集各界意見，希望7月底前定案公告，以符合今年的招生人學時程。

醫師工會理事長及社團法人公費醫師協會等國內醫師團體則質疑新制根本是魔改，不滿衛福部未經團體共識的情況之下，直接將公費醫學生政策再延長5年，預計再招募750人，更進一步將部分科別的綁約期由10年延長至15年，違約金額則由訓練費用的4倍提高為6倍，等於是用更嚴厲的懲罰，逼使公費醫師償還更久的債。

公費醫師協會理事長陳品銓說，賠款金額大幅增加，等於是把棍子拿出來了，卻沒有胡蘿蔔，且被拉長年限的都是相對冷門的科別，異質性太高，需要有臨床經驗才能發現自己有沒有興趣，今天卻可能因應政策需求，提早被指定走上窄路，且退出條件更嚴苛，形同沒有退路，對學生不是很合理的政策。

陳品銓進一步批評，衛福部拉高賠償金額更是本末倒置，只會阻擋真正想要服務的人。呼籲面臨升學重要關卡的高中生看清公費的糖衣，做出讓自己不後悔的決定。

卓琍萍回應，衛福部提高違約金不是為了處罰，只是反映培訓的成本，二期公費醫學生迄今也沒有任何一個人解約。另外，公費醫學生都會等到完成專科訓練之後再選擇出路，絕對不是一開始就逼學生選科，這怎麼可能。

