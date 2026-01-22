公費醫學生綁約再延長 衛福部長：已成年可自己決定

偏鄉醫事人力流失嚴重，特定科別專科醫師更是招募困難，衛福部推出公費醫學生政策，盼吸引有意到偏鄉服務的學子。醫師職業工會質疑，公費醫師綁約結束後留任率低、勞動條件差，高額的賠償金和綁約年限也令人懷疑其合理性。衛福部部長石崇良說，學士後醫都是成年人，不同於高中及大學畢業生，可以自己決定、選擇是否走公費這條路。

衛福部今證實第三期公費醫學生草案內容，預計5年招募750人，首度區分為二組，其中「政策任務科」有重症醫學科、臨床病理科、小兒外科、兒童青少年精神醫學科、司法精神科等，主要是配合國家特定政策，綁約年限拉長至15年；「人材羅致困難科」的內、外、婦、兒、急等五大科，綁約年限則維持10年。但違約金在衛福部強調為反映培育成本之下，一舉由新台幣600萬提高至1000萬。

由於教育部去年不同意清華、中興、中山等三校的學士後醫學系從公費生改為自費一般生，引發外界關注新制是否是為三校存廢解套。石崇良部長表示，第三期公費醫學生的人數上沒有增加，跟第二期人數一樣，只不過在入學名額的分配上做了一些調整，學士後人數明顯增加這是事實，但主要考量到學士後的醫學生都是成年人，跟高中剛畢業考上大學的不一樣，可以自己做決定，選擇好這一條公費服務的選擇之後再來入學。

石崇良部長說，針對這一類「政策任務科」的公費醫學生，由於可以不在偏鄉服務，可能較多是在大型醫院來服務，因此，相對於其他要下鄉服務者，服務年限自然就要拉長，要付出較長時間。