公費醫學生綁15年、違約賠千萬！ 醫嘆：是機會還是陷阱？

衛福部公布的「第三期公費醫學生培育計畫」草案引發醫界強烈反彈，針對小兒外科、重症醫學科等「政策任務科別」，服務年限將延長至15年，違約金更大幅調漲至1000萬元。婦產科醫師張瑜芹在臉書直言對新制感到「傻眼」，她表示自己就是用助學貸款念完醫學系的。她知道那種壓力，也知道當你背負著家人的期待、背負著貸款，你有多渴望「一個機會」。但當這個機會的代價，是15年的綁約、1000萬的違約金，而且你連選擇次專科的彈性都沒有——這還是機會嗎？還是陷阱？

張瑜芹在臉書發文進一步點出，導致急重症與婦產科醫師流失的根本原因是醫療現場嚴重的「價值錯位」。她以親身經驗對比，婦產科醫師半夜緊急接生高風險妊娠，承擔兩條人命與巨大精神壓力，健保給付卻不到兩萬點；進行一台耗時且高風險的複雜子宮肌瘤切除術，給付同樣低廉。相較之下，風險低、技術門檻相對簡單的醫美療程，其收費卻可能是救命手術的好幾倍。

張瑜芹認為，偏鄉醫療面臨的是資源不足、設備老舊、無後援且勞動條件差等結構性問題，政府不解決這些核心困境，反而用更嚴厲的懲罰來逼迫年輕醫師填補缺口，這根本不是解決問題，而是「轉嫁問題」。她感嘆這種「救命價值遠低於變美價值」的現況，讓她看著鏡中疲憊的自己，也不禁懷疑留守醫院的意義。

這種扭曲的價值體系迫使醫師必須在「正常生活」與「做對的事」之間二擇一。張瑜芹坦言，羨慕轉戰醫美或診所同窗的部分，是他們能夠擁有睡眠與生活品質，不必面對生死的重壓。她質疑，為何制度的失能要由第一線醫護人員用健康、青春與家庭來買單？當願意承擔風險的醫師得不到合理的報酬與支持，不僅造成人才流失，最終受害的將是整體的醫療品質與病患權益。

對於未來的醫學生，張瑜芹提醒，光靠病人的感謝已不足以支撐長期的身心壓力。她強調，解決缺工問題的關鍵不在於提高罰款或延長綁約，而在於建立一個真正尊重醫療勞動價值的社會。她呼籲政府應正視體制問題，提供更合理的制度與友善環境，讓那些願意在半夜守著產房、在偏鄉苦撐、面對高風險手術的醫師們，能獲得應有的對待，而非僅是以「熱情」勒索，讓公費制度淪為懲罰的工具。

