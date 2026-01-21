公費醫師擬綁約15年違約金千萬 醫師工會籲解決低留任率問題

為解決偏鄉醫療資源不足的問題，衛福部今年將續推公費醫師計畫，引發醫界反彈，如今再傳出衛福部擬將部分科別的綁約期由10年延長至15年，違約金增為訓練費的6倍。對此，台北市醫師職業工會與公費醫師協會今天(21日)發表共同聲明，呼籲衛福部正視並解決低留任率問題，不該將制度修惡。

由於偏鄉醫事人力流失嚴重以及特定科別專科醫師招募困難，衛福部去年宣布將續推「重點科別培育公費醫師制度計畫(第三期)」，消息傳出後，醫界反彈聲浪四起。

台北市醫師職業工會與公費醫師協會21日發表共同聲明指出，公費醫師政策上路後爭議不斷，除綁約結束後留任率低、勞動條件差，高額的賠償金和綁約年限也令人質疑其合理性。衛福部在未經團體共識的情況下，直接將公費醫師政策再延長5年，預計再招募750名，此舉已引起廣泛批評，在爭議聲中，衛福部卻預計再提草案，將部分科別的綁約期由10年延長至15年，違約金額則由訓練費用的4倍提高為6倍，令人擔憂。北市醫師工會理事長陳亮甫說：『(原音)例如以重症醫學科來說，目前由於人力荒，基本上醫師可能撐不到5年就體力透支，離開醫院、轉換跑道，衛福部卻可能要指派這些醫師服役15年，否則就要賠償千萬，這對我們來說是非常不可思議的事情。』

陳亮甫指出，在此次衛福部草擬的版本中，違約金額由原先的新台幣600萬元直接暴增為1,000萬元，且所有的公費醫學生的義務服務年限都至少10年，若選擇重症醫學科、臨床病理科、小兒外科、兒童青少年精神醫學科、司法精神科，則必須綁約達15年。他強調，其中許多都屬於次專科，絕大數的醫師均經歷漫長的住院醫師訓練後才確立興趣，如今卻可能因應政策需求，提早被指定走上窄路，過程中缺乏可以轉換跑道的彈性。此外，若未通過國考，還要被追回4倍的訓練費用，完全不顧及入學後可能的不適應，堪稱前所未聞的制度。

陳亮甫呼籲衛福部正視公費醫師低留任率的核心原因並提出解方，不該透過綁約更久與加重懲罰的方式改善醫療人力，他們也呼籲即將決定生涯走向的高中生慎思，不要做出讓自己後悔的決定。