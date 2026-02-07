公費醫師新制上路！違約金千萬、履約後已年近半百，醫界批「賣身契」三爭議解析
衛福部擬推第三期公費醫師計畫，服務期延至15年、違約金最高千萬，遭醫界抨擊為「魔改版賣身契」，履約後自由身恐已年近半百。據悉，校方對新制也陌生，擔憂未來招收醫學生難以說明權利義務。綜合歸納三大爭議，包括職涯風險高、重罰不重賞、偏鄉醫療分配困境。連非公費醫出身也跳出批評，為何如此？
針對即將於115學年度實施「第三期公費醫師培育計畫」，衛福部近日提出具體規劃草案，將公費醫師制度依科別屬性劃分為兩大類管理。
第一類為「政策任務科別」，旨在配合國家醫療政策，並投入需長期穩定發展的領域，納入項目包括重症醫學、臨床病理、小兒外科、兒童青少年精神醫學及司法精神科等。此類別公費醫師未來將依實際人力缺口，分發至指定醫療機構或重度級急救責任醫院，其服務年限規劃由現行的10年延長至15年。
至於長期面臨招募困難的內、外、婦、兒及急診等五大科，則列為第二類「人才羅致困難科別」，服務年限仍維持10年不變。衛福部說明，此次制度調整的核心在於確保偏鄉與特殊醫療領域的人力穩定，並將依照不同科別的專業養成特性與國家需求，落實差異化的分發與配套機制。
在違約賠償責任方面，為反映國家在培育公費醫師過程中所投入的學雜費、生活津貼及相關行政成本，第三期計畫擬將違約金從原先公費總額的4倍調升至6倍。
衛福部強調，調高賠償倍數並非考量懲罰，而是基於培育資源的對等投入，且根據過往紀錄，第一、二期公費醫師目前尚未出現實際違約賠償案例。相關草案細節預計於 2026年7月底、學生選填志願前正式公告，屆時將統整醫界與相關團體意見，盼在填補醫療人力缺口與保障醫師權益之間尋求平衡。
爭議一：缺乏臨床實務的職涯豪賭
此次改革最受爭議的點在於，要求醫學生在尚未接觸臨床實務的入學階段，就須在A組（政策任務科）與B組（人才募集困難科）之間選擇。
台北市醫師職業工會理事長陳亮甫指出，A 組所包含的小兒外科、兒童青少年精神醫學等在內，屬高度專業的次專科領域，醫師養成需歷經長年專科訓練。要求醫學生在對醫療環境完全陌生的情況下，就決定未來10至15年的服務去向，極不合理且具高度風險。
以一般醫學系學生為例，18歲入學，完成6年學業後，尚須歷經約3至5年、依科別不同的專科住院醫師訓練，最快約28歲才能取得專科醫師資格，並開始履行公費義務；若再加上新制15年服務年限，重獲選擇權時已約43歲。至於大學畢業後才入學的學士後醫學系學生，22歲完成養成訓練，開始服務時多已30歲，疊加15年義務後約45歲；若再計入次專科進修、兵役或應考等變數，實際恢復自由身時，往往已近50歲。
公費醫師協會理事長陳品銓表示，這樣的計算顯示，公費生在制度下真正重獲選擇權時，人生階段已明顯後移。以長年限、僵化合約鎖定人才，除了忽視醫學養成過程的差異與變動，也未回應未來醫療需求可能出現的轉向；一旦因名額限制或成績因素，無法進入原定志願科別，是否被迫轉往更冷門領域，缺乏明確配套的選填制度，使學生承受高度心理壓力。
爭議二：重罰綁人不如金錢誘因
對於政府採取加重違約賠償倍數，陳品銓憂心，此舉對穩定偏鄉醫療並無實質助益，反而可能使制度走向階級兩極化。他說，家境優渥者可將公費制度視為取得醫學學歷的跳板，即使日後違約，也能以賠償金了結、選擇離開；真正被長期綁在體制內的，往往是家境平庸或清寒、選擇權相對有限的學生。
陳品銓指出，政府若希望改善偏鄉醫療人力，應以「重賞」吸引醫師自願前往，而非透過「高額賠償」等強制手段來達成。
中華民國基層醫師公會理事長林應然也指出，醫師選擇科別本就基於「趨利避害」的人性考量，並非醫學教育失敗所致。當前重症與急難科別所面臨的，是「風險高、值班多、收入少」的結構困境。
「天下並非沒有勇夫，只怕獎賞不夠重，商鞅變法或可為借鏡。」他感嘆，醫療體系瀕臨崩壞之際，政府的解方仍停留在以強制手段要求醫學生「入空門」，而非選擇以「重賞之下，必有勇夫」的方式，鼓勵投入高風險、高責任的戰場。
爭議三：偏鄉醫療的齊頭式平等困境
針對偏鄉醫療配置，陳亮甫質疑，政府在人口老化與外流的背景下，仍維持「每一間醫院都要科別齊全」的僵化框架。他指出，部分次專科人數稀少是因市場規模使然，而非單純的人力缺口。在5G遠距醫療與緊急轉送技術進步的今日，政府應思考更有效率資源配置，而非僅靠國家契約強制填補人力，無視現實需求。
林應然也指出，醫療人力流失情況日益嚴峻，醫師即便升任主治醫師，仍可能陷入「終身值班」的「無期徒刑」困境，這正是人才持續流向自費醫療或較為輕鬆科別的主要原因。
他表示，總統賴清德曾提出「不同工應不同酬」的原則；若政府無法以具吸引力的待遇，吸引真正有志趣的人才投入，所謂的解方，恐怕只剩下「以量制價」，繼續要求急、重、難、罕等科別忍辱負重，在高風險與高責任下承受相對低薪。
此外，醫界質疑政府在缺乏實證下盲目加碼。陳品銓表示，自2016年啟動的重點科別計畫，受限於養成年限，截至目前實際開始下鄉服務的人數仍為「零」。在過去制度成效尚未顯現時，衛福部貿然延長服務期至15年，且事前未與招生校方充分溝通，恐導致校方無所適從。
其他人也在看
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
鄰居全看在眼裡！102歲人瑞娶看護 日常「恍神聽不懂」內幕全曝光
台北市驚傳8億人瑞祕婚爭產風暴！102歲王姓人瑞與68歲賴姓看護，在家人不知情下登記結婚。子女控訴賴女趁父親失智「騙婚」侵吞8億身家及已轉移的2億資產，並在醫院上演搶人衝突。鄰居證實王翁精神狀態「時好時壞」，常恍神聽不懂人話，認知能力受損。戶政事務所表示依法受理，無權否決。目前王翁已由子女接回，家屬將訴請婚姻無效並追討資產。這場牽動數億資產的豪門爭奪戰，真相待司法釐清。
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
外媒預測台灣隊先發陣容鬧烏龍！網友滿頭問號：這什麼啦？
體育中心／綜合報導大聯盟今（2/6）直播揭曉各隊經典賽30人名單，美媒《Talkin' Baseball》隨後預測台灣隊先發陣容，排出來的名單卻讓不少網友滿頭問號，留言直呼：「這什麼啦？」
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
今年最強寒流深夜殺到！全台3波降溫「這天最凍」 低溫下探8℃
寒流逐漸靠近台灣，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前冷空氣已經到達華中地區，寒流即將在今（6）日深夜影響台灣，週六（7日）中午北部氣溫驟降至14-16度，週日（8日）晚間全台急凍，台南以北低溫剩8-10度，高屏及台東11-13度，空曠地區恐再降2-3度，務必加強保暖。
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
輝達投資再大卻救不了股價？阮慕驊曝隱憂：對台灣這些廠商不是好消息
全球金融市場近期波動加劇，阮慕驊今（7）日在臉書發文表示，美國科技巨頭CSP本周全數發表了財報財測，預估今年資本支出超出6000億美元，較去年超預期增長。但反觀美股七巨頭股價，包含資本支出最受益的輝達，今年迄今表現都不怎麼樣。阮慕驊指出，輝達今年迄今下跌近1%，微軟跌幅高達17%，漲幅最大的谷歌也僅3%多。他認為，這顯示資本支出已不再是利多消息，甚至可能被反......
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。
于北辰曾批張善政春聯不吉利 粉專今拿賴「七喜春來」打臉
退役少將、桃園市議員于北辰2024年曾批評，桃園市長張善政的春聯「龍來桃喜」因為包含「喜」字不吉利，但今年總統府春聯以「七喜春來」呈現，臉書粉專「政客爽」6日指出，按照于北辰當年的邏輯，用台語唸同樣不吉利，質疑為何這次于北辰卻保持沉默。
威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺
威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺
最新新竹縣長民調陳見賢領先 黨外大勝鄭朝方、黨內比下徐欣瑩
[Newtalk新聞] 2026新竹縣長之爭，竹北市長鄭朝方被視為民進黨陣營的最有力人選，國民黨陣營則內部競爭激烈，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢初選之勝尚未落幕，但《鋒燦傳媒》今（6日）公布最新新竹縣長民調，結果顯示，若由陳見賢出馬，將以50.3％支持度大勝鄭朝方的31.1％支持度，若由徐欣瑩出線，同樣能以43.8％支持度勝過鄭朝方的35.9％。 該份民調顯示，陳見賢對決鄭朝方，雙方民調差距高達19.2%，若由徐欣瑩對決鄭朝方則雙方差距僅7.9％；且在黨內互比民調中，陳見賢同樣以以41.8％支持度勝過徐欣瑩的33.8％支持度。 但進一步交叉分析顯示，從政黨傾向來看，在陳見賢與徐欣瑩的黨內互比中，徐欣瑩的民眾黨選民支持度以44.8％支持度勝過陳見賢38.8％；陳見賢則在泛藍選民獲得較高的支持度47.5％支持度，明顯高於徐欣瑩的35.5％。 而陳見賢與徐欣瑩之間的國民黨新竹縣長初選之爭，國民黨中央已定調將以民調占比70％、黨員投票占比30％的「七三制」決定結果，但徐欣瑩抗議制度不公，讓政壇仍關切，若初選結果對徐欣瑩不利，徐是否有脫黨參選的可能性。 該份民調由循證民調有限公司執行，該民調以
50歲運將「愛吃1食物」害慘肝腎！吞下致癌物 醫：粉末比整顆更危險
粉末狀食物若結塊，不建議繼續食用。腎臟科醫師洪永祥分享，一名50歲計程車司機平時身體健康，沒有病毒性肝炎或脂肪肝，某天突然感到疲累，尿液顏色如濃茶，趕緊送醫檢查，不只肝指數飆高，腎功能也出現急性損傷，詢問飲食習慣，發現元兇是他正在食用的結塊花生粉，不知不覺中吃下致癌物黃麴毒素。
寒流發威低溫探5℃！10縣市亮橘橙「非常寒冷」 今晚4地防大雨
寒流來襲，週日至週一（8-9日）清晨最冷，中央氣象署指出，期間北部及宜蘭低溫下探5至10度，中南部約7至10度。週六晚至週日清晨基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨，高山地區也有降雪機會。
煮完開水別直接喝！醫揭「多1動作」微塑膠狂降90% 護心血管、大腦
近年研究陸續指出，飲用水中可能含有微塑膠顆粒。家醫科醫師陳欣湄表示，雖然目前塑膠微粒對人體健康的長期影響尚不明確，但日常仍需多加留意。她建議，飲水前可先將水煮沸，靜置後再過濾，有助於降低水中的塑膠微粒含量；此外，盛裝飲用水時，建議優先選擇玻璃或不鏽鋼容器，避免高溫熱水長時間接觸塑膠材質。
美股大暴跌！AMD吞17%史詩級重挫 投顧副總分析前景：投資大環境在改變
正值美國超級財報周，市場在消化數據的同時，美股近期卻接連收黑，不少科技股接連下殺、回吐漲幅，晶片大廠AMD更是暴跌17%。對此，富蘭克林投顧副總經理梁珮羚在節目《財經一路發》中，指出美股下殺背後的真正原因，並表示目前波動雖劇烈，但今年的景氣面、政策面其實都是有利環境。主持人阮慕驊直言，「美股這一夜的屠殺實在太可怕了」，甚至都出現兩位數的驚人跌幅，例如AMD......
酷龍姜元來陪具俊曄悼念大S！妻「 放閃一舉動」遭轟 原因曝光
女星大S（徐熙媛）逝世滿一周年，丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像，日前於金寶山正式揭幕，酷龍成員姜元來即使行動不便也親自飛來台灣，陪伴多年摯友具俊曄思念大S。未料返韓後，相關貼文卻意外掀起討論。記者林汝珊
陳文茜癌末血管感染手術失敗 醫師崩潰連喊三次太難了
資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第四期，近日坦承自己病情千瘡百孔，因人工血管反覆感染導致手術失敗，連經驗豐富的麻醉科主任都崩潰直呼「太難了」，讓外界相當關注她的健康狀況。