公費醫恐「綁約15年、違約賠千萬」石崇良：成年人能為自己負責

記者簡浩正／台北報導

衛福部長石崇良表示，第三期公費生計畫名額與過去相同，為期5年的計畫招募750人，並沒有增加，但確實增加學士後醫學生的名額分配。（圖／記者簡浩正攝影）

為解決偏鄉人力，衛福部推動公費醫學生政策近期提出草案，預計將部分科別的綁約期由10年延長至15年，違約金額更從原本600萬變1000萬元；醫師工會指責衛福部用更嚴厲的懲罰，但擋不了只想拿畢業證書後就賠錢了事者。衛福部長石崇良澄清，此舉是為了補足如「小兒外科」等冷門但必要的缺口，並強調錄取對象將轉向更成熟的「學士後醫學生」、都是成年人，不同於高中及大學畢業生，已能為自己的職涯決定負責。

去年教育部不同意清華、中興、中山等三校的學士後醫學系從公費生改為自費一般生，引發醫學生員額爭議；公費醫學生制度續辦，被視為3校醫學系存廢的解套。據悉，該3校115學年度各獲配30名公費生名額。

北市醫師職業工會與公費醫師協會21日共同發表聲明，近期衛福部在未經團體共識的情況下，直接將公費醫學生政策再延長5年，預計再招募750名，此舉已引起廣泛批評；然而在爭議聲中，衛福部再提草案，預計將部分科別的綁約期由10年延長至15年，違約金額則由訓練費用的4倍提高為6倍，等於是用更嚴厲的懲罰，逼使公費醫師償還更久的債。

聲明表示，在本次衛福部草擬的版本中，違約金額由原先的600萬直接暴增為1000萬元，此外所有的公費醫學生都至少要有10年的義務服務期，若選擇「重症醫學科、臨床病理科、小兒外科、兒童青少年精神醫學科、司法精神科」，則必須綁約達15年。工會批評，絕大多數醫師經歷漫長的住院醫師訓練後才確立興趣，而今天卻可能因應政策需求，提早被指定走上窄路，過程中缺乏可以轉換跑道的彈性。此外，如果沒有考過國考，還要被追回4倍訓練費用，幾乎等同高中畢業就要確定自己可以考過醫師國考，完全不顧及入學後可能的不適應，堪稱前所未聞的制度。

對此，石崇良受訪表示，第三期公費生計畫名額與過去相同，為期5年的計畫招募750人、並沒有增加，但確實增加學士後醫學生的名額分配；「因學士後的都是成年人，不同於高中及大學畢業生，可以自己決定、選擇好這一條公費服務的道路。」

石崇良說，新一期公費生計畫也更具彈性，隨著人口結構改變，像是小兒外科的需求是下降的，「但國家不能沒有小兒外科專科醫師，這一期招生裡就保留了這樣的空間」；另像是司法精神專科醫師等所謂的冷門科，其不具有市場的吸引力，但在國家社會發展政策是需要的，該科醫師不是在偏鄉服務，而都是在大型醫院服務，因此，在公費生制度的服務年限就會比較長。後續醫事司會對外清楚說明，讓醫學生來作選擇。

衛福部醫事司簡任技正卓琍萍受訪證實，第三期公費醫學生計畫（115年至119年）草案，今年首度區分為二組招募人力，一是「政策任務科」，包含重症醫學科、臨床病理科、小兒外科、兒童青少年精神醫學科、司法精神科等，綁約年限拉長至15年，確保政策的連續性與穩定性；二是「人材羅致困難科」，如內、外、婦、兒、急等五大科，服務年數維持10年。

