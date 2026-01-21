公費醫擬綁約15年、賠償千萬 石崇良：成年人能為自己負責

偏鄉醫療人力荒與特定專科招募難題未解，衛福部近期修改「公費醫學生計畫」卻在醫界激起千層浪。新草案擬將特定專科的服務年限延長至15年，且違約金調升至1000萬元。對此，醫師工會重批新制如同「賣身契」。衛福部部長石崇良澄清，此舉是為了補足如「小兒外科」等冷門但必要的缺口，並強調錄取對象將轉向更成熟的「學士後醫學生」，成年人都已能為自己的職涯決定負責。

石崇良：名額未擴招、轉向「學士後」確保決策自主

石崇良今（21）日出席衛教記者會前受訪表示，本次預計修改的草案第三期公費生計畫為期5年、招募750人，總量與第二期完全相同，並無增加。不過，計畫在名額分配上確實有微調，將著重增加「學士後醫系」的比例。

石崇良說明，學士後醫學生均為成年人，比起高中畢業生更能理智判斷職涯選擇，一旦選擇公費道路即代表其清楚相關權利義務。此外，針對年限爭議，他指出，若醫師選擇的是留在大型醫院服務的「政策任務科別」，而非前往艱苦偏鄉，因環境相對較佳，付出較長的服務時間符合公平原則。

「政策任務科別」限制多 五大冷門專科綁約延長至15年

醫事司簡任技正卓琍萍說明，第三期計畫將採取分組招募，將公費生分為兩類，人才羅致困難科別（綁10年），如傳統內、外、婦、兒、急診等；政策任務科別（綁15年）：目前初步包含重症醫學科、臨床病理科、小兒外科、兒童青少年精神醫學、司法精神科等等。

石崇良補充，以小兒外科為例，雖因少子化導致需求下降，但國家不能沒有這類專科醫師。這些「冷門科」缺乏市場吸引力，但在社會安全網中不可或缺，且多半在大型醫療機構服務，因此制度上需以「15年年限」來確保人力的穩定與持續。

醫師工會：千萬賠償是前所未聞的懲罰

然而，這套「彈性調整」在第一線醫師眼中卻是沉重負擔。台北市醫師職業工會理事長陳亮甫表示，衛福部在未經團體共識下逕自修改草案，將賠償金額由原先的600萬直接暴增至1000萬元（訓練費用的6倍），這等同是用嚴厲的懲罰來限制醫師的職涯彈性。

工會強調，公費生在臨床實習前往往不了解勞動環境，且新制缺乏轉換跑道的空間，若學生入學後不適應，將面臨毀滅性的債務。工會呼籲正面臨升學關卡的高中生與家長，必須看清這層「公費糖衣」，以免做出讓自己後悔15年的決定。