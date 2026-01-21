公費醫改制擬綁約15年違約罰千萬！醫師工會批修惡 呼籲衛福部正視偏鄉勞動條件以留住人才





【NOW健康 編輯部／整理報導】因偏鄉醫事人力不足，加以特定科別專科醫師招募困難，近期衛福部在未經團體共識的情況下，直接將公費醫學生政策再延長5年，另再招募750名，最近又提出草案，擬將小兒外科等部分科別公費醫師綁約期從10年延長至15年，違約金額則由訓練費用4倍提高為6倍。醫師工會批評，這無異以更嚴厲懲罰，逼使公費醫師償還更久的債，違約賠償金高達千萬。



公費醫學生政策擬延長綁約15年 醫理事長質疑高額賠償合理性



醫師工會理事長陳亮甫表示，多年來衛福部實施公費醫學生政策，希望透過公費制度吸引有意到偏鄉服務的青年學子，然上路後爭議不斷，除傳出公費醫師綁約結束後留任率低、勞動條件差之外，高額的賠償金和綁約年限，令人質疑其合理性。

陳亮甫說，去前衛福部在未與外界達成共識的情況下，將公費醫學生政策再延長5年，預計再招募750名。日前再度提案，預計將部分科別的綁約期由10年延長至15年，違約金額則由訓練費用的4倍提高為6倍。



針對重症與精神等特定科別延長期限 恐加劇偏鄉人才流失



台北市醫師職業工會批評，縱使條件如此修惡，預計仍可能會有海量的高中及大學畢業生，在不了解臨床勞動條件的情況下擠破頭，想考進公費醫學生，結果令人更加擔憂。



衛福部草擬版本中，違約金額由原先600萬暴增1000萬元，此外，所有公費醫學生至少需10年義務服務期，如果選擇「重症醫學科、臨床病理科、小兒外科、兒童青少年精神醫學科、司法精神科」等科別，更必須綁約達15年。



公費醫改制遭批缺乏轉換跑道彈性 衛福部應正視偏鄉人力缺口



陳亮甫表示，絕大數醫師均在經歷漫長的住院醫師訓練後才確立興趣，而現在卻可能此政策，而提早被指定走上窄路，以致缺乏轉換跑道的彈性。在懲罰上，未來如果沒有考過國考，還要被追回4倍訓練費用，幾乎等同高中畢業就要確定自己可以考過醫師國考，完全不顧及入學後可能的不適應。



陳亮甫提醒，高中生應看清公費的糖衣，了解自己真正的志向，做出讓自己不後悔的決定。另呼籲，衛福部應坦然面對低留任率問題，並以科學推估實際偏鄉醫師人力缺口，採取更積極的作為。



